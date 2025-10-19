México

Quién es Adamari López, la ex actriz de Televisa que fue señalada de tener un presunto romance con AMLO

La ex pareja de Luis Fonsi fue cuestionada sobre el rumor que ha generado revuelo

Por Marco Ruiz

Guardar
Quién es Adamari López, la
Quién es Adamari López, la ex actriz de Televisa que fue señalada de tener un presunto romance con AMLO. (Cuartoscuro/IG)

Adamari López, figura reconocida de la televisión latinoamericana, se vio envuelta en un rumor de presunto romance con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de la circulación de un video manipulado en redes sociales.

El alcance del bulo escaló rápidamente y fue retomado por varios medios internacionales, generando reacciones de la actriz y conductora, quien actualmente colabora con la cadena Univision en Estados Unidos. La propia actriz de Amigas y Rivales en Televisa desmintió la información y detalló cómo la inteligencia artificial fue utilizada para modificar su imagen y voz, con el objetivo de difundir el contenido falso.

La trayectoria artística de Adamari López y su paso por Televisa

Adamari López Torres nació en Humacao, Puerto Rico, en 1971. Su carrera artística comenzó en su país natal, donde destacó desde temprana edad en producciones locales. El salto internacional de López ocurrió gracias a su incorporación a Televisa, la mayor empresa de televisión de habla hispana, donde participó en telenovelas que lograron gran popularidad en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos.

Entre los títulos emblemáticos en los que participó figuran Amigas y rivalesGata salvaje y Bajo las riendas del amor. En estos proyectos, López compartió pantalla con figuras de alto perfil y construyó una base sólida de seguidores tanto en México como en otros países hispanohablantes. Televisa posicionó a la actriz como uno de los rostros más reconocidos en la industria de telenovelas de principios de los años 2000.

La trayectoria artística de Adamari
La trayectoria artística de Adamari López y su paso por Televisa (Televisa)

La experiencia en la televisión mexicana consolidó su ascenso profesional y abrió las puertas a nuevos proyectos en conducción y actuación. Posteriormente, Adamari López radicó en Miami, donde amplió su carrera a formatos de televisión matutina, primero en Telemundo y después en Univision.

Su ex matrimonio con Luis Fonsi y otros amorosos detalles de la vida personal de Adamari López

En paralelo a su éxito profesional, Adamari López ha mantenido una vida personal de alto interés mediático. Uno de los episodios más notorios fue su relación sentimental con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, reconocido internacionalmente por el tema “Despacito”.

Ambos se casaron en 2006 y vivieron juntos varios años, proceso seguido de cerca por la prensa, sobre todo durante el periodo en que López enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama y su recuperación posterior.

La pareja anunció su separación en 2009. El divorcio que documentó tanto los motivos personales como el impacto emocional en ambas figuras. La relación terminó sin reconciliación, y desde entonces, tanto López como Fonsi han reconstruido su vida sentimental por separado.

A partir de ese momento, Adamari López ha sido objeto frecuente de notas y rumores sobre su vida amorosa, aunque ninguna ha alcanzado el nivel de difusión del contenido manipulado sobre AMLO.

Los fans de Adamari López
Los fans de Adamari López la felicitaron por la actitud que tomó frente a Luis Fonsi (Foto: Instagram unnuevodia)

El origen y desmentido del rumor de un romance entre Adamari López con AMLO

A finales de 2025, Adamari López fue incluida en una ola de noticias falsas, al viralizarse un video aparentemente realizado por ella en sus redes sociales, donde se le atribuía haber confirmado una relación con el exmandatario de MéxicoAndrés Manuel López Obrador. La grabación fue alterada para simular declaraciones inexistentes.

Durante la transmisión del pódcast “Ada y Chiqui Da Show”, López explicó a la periodista Stephanie Himonidis Sedano, conocida como “Chiquibaby”, que no conocía a AMLO y que nunca sostuvo ningún tipo de vínculo personal o profesional con el expresidente.

“En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se toma videos, comparte en un lugar público, y te pueden inventar una relación amorosa. En otras ocasiones, no has conocido a ninguna de esas personas y, hoy día, con los avances de la inteligencia artificial, pues se crean diferentes relaciones”, expresó la conductora en el pódcast.

La actriz enfatizó que el contenido se generó artificialmente y que el impacto afectó a su entorno cercano. “Hay mucha gente que se ha creído que tengo una relación con ellos... Le han preguntado a gente de mi entorno y también me han preguntado a mí en las redes sociales”, afirmó Adamari López en el mismo espacio.

Adamari López fue víctima de
Adamari López fue víctima de una noticia falsa hecha con inteligencia artificial. (@lopezobrador, @adamarilopez, Instagram)

El nombre de López ya había sido previamente vinculado sin fundamento a otras figuras políticas mexicanas, como el expresidente Enrique Peña NietoAdamari López mencionó durante la charla que nunca tuvo contacto personal ni coincidió en ningún acto público con López Obrador ni con Peña Nieto.

En palabras de la propia López, el episodio confirma el desafío actual para el control de la desinformación alimentada por la tecnología: “Todo esto ha sido creado por inteligencia artificial”.

Temas Relacionados

Andrés Manuel López ObradorAMLOAdamari LópezTelevisaUnivisionmexico-noticiasmexico-entretenimientovideo manipulado

Más Noticias

¿Cómo quitarle lo picante a los rábanos para obtener sus beneficios?

Elimina el picor de este alimento para aprovechar sus antioxidantes y otros nutrientes

¿Cómo quitarle lo picante a

Quién es Esteban Macías, el conductor que sorprendió con su radical cambio de imagen

El crítico de cine está bajo el escrutinio de las redes sociales tras una reciente aparición en Canal 6

Quién es Esteban Macías, el

Más de una hora para cruzar la frontera: cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 19 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Más de una hora para

‘Cuéntamelo Ya… al fin’ cumple 9 años: así fue el aniversario con sketches, confesiones y mucha comedia

Descubre todos los detalles del aniversario de este programa de Televisa

‘Cuéntamelo Ya… al fin’ cumple

Mujer quemada con gasolina en la GAM sigue sin ser identificada en CDMX

La víctima sufrió lesiones en el 80% de su cuerpo

Mujer quemada con gasolina en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Culiacán podría ubicarse entre las

Culiacán podría ubicarse entre las 5 ciudades más violentas del mundo por guerra del Cártel de Sinaloa: CESP

Detienen a presunto responsable del homicidio de la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Esteban Macías, el

Quién es Esteban Macías, el conductor que sorprendió con su radical cambio de imagen

‘Cuéntamelo Ya… al fin’ cumple 9 años: así fue el aniversario con sketches, confesiones y mucha comedia

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Ferka anuncia sorpresa en ‘La Granja VIP’ que cambiaría el rumbo de la primera eliminación: “Nadie se salva”

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

DEPORTES

Isaac del toro sigue haciendo

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven