Quién es Adamari López, la ex actriz de Televisa que fue señalada de tener un presunto romance con AMLO. (Cuartoscuro/IG)

Adamari López, figura reconocida de la televisión latinoamericana, se vio envuelta en un rumor de presunto romance con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de la circulación de un video manipulado en redes sociales.

El alcance del bulo escaló rápidamente y fue retomado por varios medios internacionales, generando reacciones de la actriz y conductora, quien actualmente colabora con la cadena Univision en Estados Unidos. La propia actriz de Amigas y Rivales en Televisa desmintió la información y detalló cómo la inteligencia artificial fue utilizada para modificar su imagen y voz, con el objetivo de difundir el contenido falso.

La trayectoria artística de Adamari López y su paso por Televisa

Adamari López Torres nació en Humacao, Puerto Rico, en 1971. Su carrera artística comenzó en su país natal, donde destacó desde temprana edad en producciones locales. El salto internacional de López ocurrió gracias a su incorporación a Televisa, la mayor empresa de televisión de habla hispana, donde participó en telenovelas que lograron gran popularidad en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos.

Entre los títulos emblemáticos en los que participó figuran Amigas y rivales, Gata salvaje y Bajo las riendas del amor. En estos proyectos, López compartió pantalla con figuras de alto perfil y construyó una base sólida de seguidores tanto en México como en otros países hispanohablantes. Televisa posicionó a la actriz como uno de los rostros más reconocidos en la industria de telenovelas de principios de los años 2000.

La trayectoria artística de Adamari López y su paso por Televisa (Televisa)

La experiencia en la televisión mexicana consolidó su ascenso profesional y abrió las puertas a nuevos proyectos en conducción y actuación. Posteriormente, Adamari López radicó en Miami, donde amplió su carrera a formatos de televisión matutina, primero en Telemundo y después en Univision.

Su ex matrimonio con Luis Fonsi y otros amorosos detalles de la vida personal de Adamari López

En paralelo a su éxito profesional, Adamari López ha mantenido una vida personal de alto interés mediático. Uno de los episodios más notorios fue su relación sentimental con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, reconocido internacionalmente por el tema “Despacito”.

Ambos se casaron en 2006 y vivieron juntos varios años, proceso seguido de cerca por la prensa, sobre todo durante el periodo en que López enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama y su recuperación posterior.

La pareja anunció su separación en 2009. El divorcio que documentó tanto los motivos personales como el impacto emocional en ambas figuras. La relación terminó sin reconciliación, y desde entonces, tanto López como Fonsi han reconstruido su vida sentimental por separado.

A partir de ese momento, Adamari López ha sido objeto frecuente de notas y rumores sobre su vida amorosa, aunque ninguna ha alcanzado el nivel de difusión del contenido manipulado sobre AMLO.

Los fans de Adamari López la felicitaron por la actitud que tomó frente a Luis Fonsi (Foto: Instagram unnuevodia)

El origen y desmentido del rumor de un romance entre Adamari López con AMLO

A finales de 2025, Adamari López fue incluida en una ola de noticias falsas, al viralizarse un video aparentemente realizado por ella en sus redes sociales, donde se le atribuía haber confirmado una relación con el exmandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. La grabación fue alterada para simular declaraciones inexistentes.

Durante la transmisión del pódcast “Ada y Chiqui Da Show”, López explicó a la periodista Stephanie Himonidis Sedano, conocida como “Chiquibaby”, que no conocía a AMLO y que nunca sostuvo ningún tipo de vínculo personal o profesional con el expresidente.

“En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se toma videos, comparte en un lugar público, y te pueden inventar una relación amorosa. En otras ocasiones, no has conocido a ninguna de esas personas y, hoy día, con los avances de la inteligencia artificial, pues se crean diferentes relaciones”, expresó la conductora en el pódcast.

La actriz enfatizó que el contenido se generó artificialmente y que el impacto afectó a su entorno cercano. “Hay mucha gente que se ha creído que tengo una relación con ellos... Le han preguntado a gente de mi entorno y también me han preguntado a mí en las redes sociales”, afirmó Adamari López en el mismo espacio.

Adamari López fue víctima de una noticia falsa hecha con inteligencia artificial. (@lopezobrador, @adamarilopez, Instagram)

El nombre de López ya había sido previamente vinculado sin fundamento a otras figuras políticas mexicanas, como el expresidente Enrique Peña Nieto. Adamari López mencionó durante la charla que nunca tuvo contacto personal ni coincidió en ningún acto público con López Obrador ni con Peña Nieto.

En palabras de la propia López, el episodio confirma el desafío actual para el control de la desinformación alimentada por la tecnología: “Todo esto ha sido creado por inteligencia artificial”.