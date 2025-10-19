México

Adamari López aclara cuál es su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante rumores de un romance

Un video grabado por la conductora en su casa desató un rumor que acaparó titulares en EEUU

Por Víctor Cisneros

Guardar
Adamari López fue víctima de
Adamari López fue víctima de una noticia falsa hecha con inteligencia artificial. (@lopezobrador, @adamarilopez, Instagram)

Adamari López, actriz y presentadora de la cadena Univision, se pronunció sobre versiones difundidas en redes sociales y retomadas por medios internacionales en torno a un supuesto romance con el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En una reciente transmisión del pódcast Ada y Chiqui Da Show, la puertorriqueña fue cuestionada por la periodista Stephanie Himonidis Sedano, ‘Chiquibaby‘, sobre el rumor.

Himonidis Sedano, quien subrayó tener una amistad cercana con López, indicó que en días recientes recibió link de videos y notas informativas donde la actriz era citada reconociendo haber iniciado una relación sentimental con el expresidente.

Adamari López negó tener una relación con el expresidente López Obrador tras rumores que generó un video hecho con IA. (Crédito: Ada y Chiqui De Show, YouTUbe)

El origen del rumor

El video en cuestión fue reproducido en el espacio; sin embargo, aunque Adamari López reconoció que se trata de un live difundido originalmente en sus plataformas digitales, afirmó fue alterado con inteligencia artificial para confirmar una supuesta relación con el político mexicano.

“En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se toma videos, comparte en un lugar público, y te pueden inventar una relación amorosa. En otras ocasiones, no has conocido a ninguna de esas personas y, hoy día, con los avances de la inteligencia artificial, pues se crean diferentes relaciones”, señaló.

Adamari López negó tener un
Adamari López negó tener un romance con el expresidente. (Captura de pantalla, YouTube)

López mencionó que no es la primera vez que ha sido vinculada falsamente con un político mexicano. Años antes, fue asociada al expresidente Enrique Peña Nieto.

“No conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco conozco al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca he compartido con ninguno de ellos. Nunca he coincidido en ningún lugar. No tengo ninguna relación cercana con nadie que conozca a ninguno de ellos”.

El impacto de la noticia en su entorno cercano

Adamari López, cuya vida personal ha estado bajo los reflectores desde su divorcio del cantante Luis Fonsi, reconoció que los rumores trastocaron su círculo más cercano: “Todo esto ha sido creado por inteligencia artificial. Hay mucha gente que se ha creído que tengo una relación con ellos... Le han preguntado a gente de mi entorno y también me han preguntado a mí en las redes sociales. Cuando estuvimos en Panamá, en Premios Juventud, mucha gente se cuestionaba por qué no había ido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

La actriz pidió no ser relacionada con el expresidente, quien está casado con la académica Beatriz Gutiérrez Müller. En tono de broma, expresó que no podría mantener un romance con el político tabasqueño por ser demasiado parecido a su padre.

Tras concluir su mandato en
Tras concluir su mandato en 2024, el expresidente se alejó de la vida pública. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Auge de las noticias falsas

Adamari López se une a una larga lista de celebridades que han sido blanco de noticias falsas, fenómeno que ha tenido un crecimiento en los últimos tres años correlación con el auge de la inteligencia artificial.

En 2022, luego de concretarse la adquisición de Twitter por Elon Musk, el empresario implementó cambios controversiales en la red social. Uno que marcó un parteaguas fue la eliminación de verificadores de información.

Durante su gestión, la exactitud de las publicaciones que se hacen en X son responsabilidad de los usuarios. Emulando a Musk, a inicios de este año, Meta, propietaria de Instagram y Facebook, también eliminó la verificación de datos independientes.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, indicó que el cambio se determinó tras identificar que moderadores de ambas plataformas eran “demasiado tendenciosos políticamente”. No obstante, portavoces de organizaciones en contra de la incitación al odio en internet aseguraron que la decisión de Zuckerberg buscaba alinearse con la visión política del presidente Donald Trump.

López advirtió sobre el impacto
López advirtió sobre el impacto de las noticias falsas. (Univision)

Temas Relacionados

Andrés Manuel López ObradorAMLOAdamari LópezBeatriz Gutiérrez Mullermexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

Carlos Jiménez compartió importantes detalles de su vida personal así como los retos que enfrenta por revelar detalles sobre narcotraficantes en México

Quién es C4 Jiménez, el

Ana Martín se integra a “Amanecer”: su llegada cambia por completo el final de la telenovela de Juan Osorio

La historia protagonizada por Livia Brito y Fernando Colunga está en sus últimos capítulos

Ana Martín se integra a

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

La mercancía y las unidades se encontraban dentro de un predio en Huehuetoca

Recuperan autotanque y camión robados

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

La revisión se hizo dos días después del altercado que dejó un reo muerto y tres personas lesionadas

Aseguran cuchillos, celulares y un

Resultados Melate Retro 18 de octubre: quiénes se llevaron los $1.3 millones en premios del último sorteo

Se trata de la versión tradicional de la popular lotería mexicana que entrega millones de pesos en premio

Resultados Melate Retro 18 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es C4 Jiménez, el

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Ferka anuncia sorpresa en ‘La

Ferka anuncia sorpresa en ‘La Granja VIP’ que cambiaría el rumbo de la primera eliminación: “Nadie se salva”

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

Ana Martín se integra a “Amanecer”: su llegada cambia por completo el final de la telenovela de Juan Osorio

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Señalan a Flor Rubio de filtrar el nombre del primer eliminado de La Granja VIP: quién sería según la periodista

DEPORTES

Larcamón aclara la razón por

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4