Jóvenes Construyendo el Futuro: tramita tu certificado de competencias laborales para conseguir empleo 

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social del Gobierno de México dirigido a personas jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Foto: Gobierno de Mèxico.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social del Gobierno de México dirigido a personas jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

El objetivo es brindarles capacitación laboral mediante la vinculación con empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales, donde reciben formación y experiencia práctica durante un periodo de hasta 12 meses.

Durante su participación, los aprendices reciben una beca mensual. El programa busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral.

El programa busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral. Foto: Jovani Pérez.

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece a los participantes la posibilidad de obtener un certificado que respalda las habilidades y conocimientos adquiridos durante su capacitación, además de la beca mensual.

Este certificado cuenta con reconocimiento oficial a nivel nacional por parte de instituciones y empleadores, y puede integrarse al currículum personal.

Para obtenerlo, los participantes deben aprobar una evaluación gestionada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargado de certificar competencias.

El trámite para el certificado está disponible después de recibir el séptimo pago mensual del programa.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Los programas del bienestar notificaron sobre cómo tramitar el certificado este certificado de competencias laborales para conseguir empleo, por lo que dieron las instrucciones y pasos a seguir para obtener este documento.

Estos son los requisitos y pasos para tramitar el certificado de competencias laborales

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan al momento de integrarse. Durante 12 meses, quienes participan reciben una capacitación gratuita en empresas, negocios o instituciones.

Como parte de este proceso, el programa entrega un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos y otorga seguro médico por medio del IMSS, que cubre enfermedades, riesgos laborales y maternidad.

Para solicitar el certificado de competencias laborales, es necesario haber recibido siete pagos mensuales.

- El trámite inicia accediendo al sitio oficial del programa, donde aparecerá una notificación con la información y el enlace para completar el formulario correspondiente.

- Después, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), dependiente de la SEP, realiza una evaluación para acreditar las habilidades y conocimientos adquiridos.

- Las personas participantes tienen acceso a un costo preferencial para esta certificación.

- Una vez acreditada la evaluación, el certificado puede descargarse e integrarse al currículo.

- Este documento cuenta con validez nacional ante instituciones y empleadores, y ayuda a mejorar la inserción laboral.

- Según datos del programa, siete de cada diez participantes logran incorporarse a un empleo o actividad productiva tras finalizar la capacitación.

Estos son los pasos y documentos para tramitar el certificado de competencias laborales. Foto: X@Bienestar_CDMX.