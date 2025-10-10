México

Jóvenes Construyendo el Futuro: los registros se terminaron y en esta fecha habrá nuevas inscripciones para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa también brinda seguro médico a través del IMSS

Por César Márquez

Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)

Jóvenes Construyendo es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México desde 2019 que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y este 2025 entrega a cada aprendiz un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad. Cabe señalar que los beneficiarios pueden cobrar su dinero de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y sucursales del mismo banco.

La capacitación deberá durar entre cinco y máximo ocho horas diarias, durante cinco días a la semana, esto lo determinará el Centro de Trabajo según su plan de actividades. Al terminar los 12 meses de duración del programa, los aprendices reciben un documento donde se acreditan las habilidades adquiridas. Mientras que los tutores y empresas obtienen un reconocimiento a su participación por el compromiso social.

¿Cuándo será el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro cerró su convocatoria más reciente, que estuvo disponible desde el pasado 1 de octubre hasta el día de hoy, permitiendo que nuevos participantes completaran su inscripción. Y aunque no se ha precisado la fecha para la siguiente etapa de registro, se anticipa que la próxima convocatoria se abrirá durante diciembre de 2025.

Mientras tanto se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

¿Qué se necesita para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tomando en cuenta el último periodo de inscripciones, los aspirantes se podrán postular directamente en la página oficial del programa jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde tendrán que subir la documentación requerida.

Requisitos

  • Tener entre 18 y 29 años de edad.
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación.
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente.
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma.

La finalidad de Jóvenes Construyendo el Futuro es facilitar que los jóvenes puedan integrarse al mundo del trabajo formal, ya sea en el mismo centro de capacitación o en otros espacios.

