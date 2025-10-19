Cómo hacer tostadas de pollo en salsa verde de calabaza en seis sencillos pasos

Tostada con pollo deshebrado en salsa verde una comida tradicional de México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar es una actividad que combina la creatividad con lo práctico y lo tradicional. El llevar a la mesa platillos que representan un poco de la historia de la gastronomía de México es una de las mejores opciones si buscas versatilidad.

La preparación de tostadas de pollo en salsa verde de calabaza combina ingredientes naturales y frescos con técnicas caseras que han pasado de generación en generación, resultando en un guiso nutritivo y delicioso.

Al tener una elaboración rápida y fácil, lo convierten en un platillo ideal para comer dentro de la dieta del día a día o en eventos especiales con la familia o amigos.

La creadora de contenido Alejandra Beltrán subió a las redes este delicioso guiso servido en tostadas acompañadas con frijoles, queso y crema, además de comentar que la calabaza le da ese toque especial a la tradicional salsa verde.

Receta de tostadas de pollo en salsa verde de calabaza

Para que no falte en tu recetario, aquí está paso a paso la receta para preparar un delicioso pollo en salsa verde con calabaza.

Este guiso lo puedes encontrar disponible dentro de la plataforma de TikTok en el perfil de @alejandra.lbeltran, su elaboración es fácil, rápida y práctica.

Al finalizar tendrás un delicioso guiso con ingredientes naturales y frescos que podrás compartir con tu familia y amigos.

Ingredientes

½ pechuga de pollo cocida y deshebrada

6-8 tomates verdes

½ cebolla

2 ajos

1 chile serrano + 1 jalapeño

1 calabaza pequeña en trozos grandes

Un puño de cilantro

1 taza de caldo de pollo

Sal, pimienta, comino

Preparación

Fríe tomates, chiles, cebolla, ajo y calabaza hasta que cambien de color

Licúa con caldo y cilantro

Cocina la salsa en el sartén y cuando cambie de color, añade el pollo

Ajusta la consistencia con agua si es necesario

Sazona y deja hervir

Sirve en tostadas con frijoles, queso y crema

¿Cuáles son los beneficios de las calabacitas para la salud?

La calabacita es una hortaliza con forma alargada y redonda, su color es verde ya sea claro u oscuro, aunque también hay de tono amarillo y naranja.

Su uso dentro de la cocina es muy versátil pues se ocupa para preparar papillas y platillos que llegan a ser más complejos en su elaboración.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “es rica en vitaminas del complejo B (B6, B1, B2y B3), folato, colina y minerales como hierro, manganeso y fósforo. Aproximadamente el 90% de su peso es agua, así que brinda pocas calorías”.

Añadiendo que es “rica en vitaminas C y A, especialmente carotenos que funcionan como antioxidantes”.

La suma de todos sus beneficios hace que sus propiedades sean muy importantes para la salud pues protegen la salud cardiovascular, regulan la presión arterial y fortalecen el sistema inmune.

Beneficios de la carne de pollo

La carne de pollo es una proteína de origen animal muy nutritiva y saludable para el consumo humano. Es la base para muchas comidas que se añaden a la dieta dando un resultado ligero y equilibrado.

Según la organización especializada en productos cárnicos el Consejo Mexicano de la Carne, “la carne de pollo es fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, Vitamina b3 y minerales como calcio, hierro, zinc, sodio, potasio y magnesio, entre otros”.

Además de agregar que “la mayor parte de la grasa corporal del pollo se encuentra en la piel, por lo que al retirarla se reduce el consumo de grasa. Esto hace que la carne sea de fácil digestión y pueda ser consumida por personas de cualquier edad”.