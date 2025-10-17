México

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Sigue el éxito del joven como integrante de “La Granja VIP”

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
El hijo de Bárbara Mori
El hijo de Bárbara Mori protagoniza "edits" en TikTok donde lo comparan con la emblemática villana interpretada por su mamá (capturas de pantalla)

La Granja VIP se aproxima a completar su primera semana de transmisiones en TV Azteca, acumulando tendencias tanto en redes sociales como en reacciones favorables del público televidente. Los participantes, identificados como “granjeros”, han experimentado un rápido ascenso en popularidad en plataformas digitales, generando una avalancha de memes y múltiples tipos de contenido viral.

En estos primeros días, ya se perfilan favoritos entre la audiencia, al tiempo que emergen alianzas estratégicas y comienzan las conjeturas sobre quiénes podrían avanzar a las fases finales del certamen.

En esta edición destaca Sergio Mayer Mori, quien ha logrado captar la atención masiva de la audiencia. El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se ha encargado de compartir pormenores de su vida privada, y ha obtenido el puesto de “capataz” dentro del programa.

El joven ya es favorito para ganar La Granja Crédito: TikTok/ aldo_lobato

Entre los aspectos discutidos en pantalla se encuentra su relación pasada con Natalia Subtil cuando él era menor de edad y los desafíos que ambos enfrentaron al convertirse en padres. Estas confesiones han contribuido a su visibilidad, la cual se potenció cuando se volvió tendencia debido a un descuido ante las cámaras en el que mostró sus partes íntimas.

La figura de Sergio Mayer Mori ha generado comparaciones con Rubí, el icónico personaje interpretado por su madre en la televisión mexicana. En TikTok proliferan los “edits” que lo equiparan con dicho personaje, utilizando el tema musical de Reily Barba de la telenovela para acompañar los videos.

El atractivo del joven ha sido uno de los principales puntos de atención en los comentarios y reacciones del público en redes. La expectativa ahora recae en si Sergio Mayer Mori logrará consolidarse como uno de los finalistas de La Granja VIP, en función de su desarrollo dentro del programa y la recepción continua de la audiencia.

¿De qué trata Rubí?

Foto: Televisa
Foto: Televisa

Rubí es una telenovela mexicana basada en una historia original de Yolanda Vargas Dulché. La trama sigue a Rubí Pérez, una joven de origen humilde que posee una gran belleza y ambición. A pesar de su amistad con Maribel, una joven rica y discapacitada, Rubí decide utilizar sus encantos para escalar socialmente. Su principal objetivo es conquistar a Héctor, el prometido de Maribel, debido a su fortuna, aunque está enamorada sinceramente de Alejandro, un médico sin recursos.

La historia explora temas como la envidia, la traición y las consecuencias de las decisiones motivadas por el deseo de riqueza y poder. Rubí no duda en manipular a quienes la rodean para lograr sus propósitos, lo que la lleva a conflictos que afectan a ella y a todos en su entorno. La novela destaca por la complejidad de su protagonista, quien es tanto admirada como rechazada por su personalidad ambivalente.

Temas Relacionados

Sergio Mayer MoriRubíBárbara MoriLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Fiscalía de Jalisco investiga como feminicidio el asesinato de bailarina de ballet

La víctima, identificada como Livia Betzabé, fue traslada a un hospital donde momentos más tarde murió

Fiscalía de Jalisco investiga como

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

La intérprete de “Cactus” compartió una serie de imágenes horas después del comunicado de “El toro del corrido”

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras

México Digital Summit 2025 reunirá a líderes globales de la industria tecnológica

La cita anual será el espacio donde se discutirán tendencias y estrategias que marcarán el desarrollo regional de la innovación

México Digital Summit 2025 reunirá

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“

El combinado azteca se mantiene en el lugar 14 tras el empate y la derrota sufrida en sus últimos compromisos

Faitelson reacciona a la posición

América vs Cruz Azul, IA revela al ganador del clásico joven

Tras analizar datos, rachas y estilo de juego, este equipo tiene más probabilidades de ganar el encuentro entre 2 grandes del futbol mexicano

América vs Cruz Azul, IA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vanessa Gurrola, modelo detenida en

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Desmantelan red de drogas en España operada por traficantes mexicanos y colombianos

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

ENTRETENIMIENTO

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

DEPORTES

Faitelson reacciona a la posición

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“

América vs Cruz Azul, IA revela al ganador del clásico joven

¿Cómo quedará el Chivas vs Mazatlán de acuerdo a la IA?

Agenda deportiva 17 al 20 octubre: América-Cruz Azul, Fórmula 1, UFC y postemporada de Grandes Ligas

El “Perro” Bermúdez alista su regreso a la narración rumbo al Mundial 2026