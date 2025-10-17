Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

El hijo de Bárbara Mori protagoniza "edits" en TikTok donde lo comparan con la emblemática villana interpretada por su mamá (capturas de pantalla)

La Granja VIP se aproxima a completar su primera semana de transmisiones en TV Azteca, acumulando tendencias tanto en redes sociales como en reacciones favorables del público televidente. Los participantes, identificados como “granjeros”, han experimentado un rápido ascenso en popularidad en plataformas digitales, generando una avalancha de memes y múltiples tipos de contenido viral.

En estos primeros días, ya se perfilan favoritos entre la audiencia, al tiempo que emergen alianzas estratégicas y comienzan las conjeturas sobre quiénes podrían avanzar a las fases finales del certamen.

En esta edición destaca Sergio Mayer Mori, quien ha logrado captar la atención masiva de la audiencia. El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se ha encargado de compartir pormenores de su vida privada, y ha obtenido el puesto de “capataz” dentro del programa.

El joven ya es favorito para ganar La Granja Crédito: TikTok/ aldo_lobato

Entre los aspectos discutidos en pantalla se encuentra su relación pasada con Natalia Subtil cuando él era menor de edad y los desafíos que ambos enfrentaron al convertirse en padres. Estas confesiones han contribuido a su visibilidad, la cual se potenció cuando se volvió tendencia debido a un descuido ante las cámaras en el que mostró sus partes íntimas.

La figura de Sergio Mayer Mori ha generado comparaciones con Rubí, el icónico personaje interpretado por su madre en la televisión mexicana. En TikTok proliferan los “edits” que lo equiparan con dicho personaje, utilizando el tema musical de Reily Barba de la telenovela para acompañar los videos.

El atractivo del joven ha sido uno de los principales puntos de atención en los comentarios y reacciones del público en redes. La expectativa ahora recae en si Sergio Mayer Mori logrará consolidarse como uno de los finalistas de La Granja VIP, en función de su desarrollo dentro del programa y la recepción continua de la audiencia.

¿De qué trata Rubí?

Foto: Televisa

Rubí es una telenovela mexicana basada en una historia original de Yolanda Vargas Dulché. La trama sigue a Rubí Pérez, una joven de origen humilde que posee una gran belleza y ambición. A pesar de su amistad con Maribel, una joven rica y discapacitada, Rubí decide utilizar sus encantos para escalar socialmente. Su principal objetivo es conquistar a Héctor, el prometido de Maribel, debido a su fortuna, aunque está enamorada sinceramente de Alejandro, un médico sin recursos.

La historia explora temas como la envidia, la traición y las consecuencias de las decisiones motivadas por el deseo de riqueza y poder. Rubí no duda en manipular a quienes la rodean para lograr sus propósitos, lo que la lleva a conflictos que afectan a ella y a todos en su entorno. La novela destaca por la complejidad de su protagonista, quien es tanto admirada como rechazada por su personalidad ambivalente.