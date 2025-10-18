Muere mujer de 70 años tras ser atacada a pedradas por su hija en Nuevo León

Foto: La orden a aprehensión contra la hija de la mujer de 70 años fue ejecutada tras su muerte (Facebook/Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Linares N.L).

La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León dio a conocer de la detención de una mujer de 52 años identificada como Velia “N”, quien presuntamente asesinó a pedradas a su madre, una mujer de 70 años cuya identidad no fue revelada.

El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre y fue dado a conocer por personal del Hospital número 4 del IMSS, quienes informaron a las autoridades que la mujer de la tercera edad había sido trasladada a las instalaciones por diversas lesiones graves en todo el cuerpo, aparentemente ocasionadas por “pedradas”.

La mujer recibió atención médica hasta el pasado 8 de octubre, fecha en la que se dio a conocer su muerte provocada por las múltiples lesiones en su cuerpo.

Tras los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detallaron que el delito cometido tenía características compatibles con un feminicidio, por lo que ejecutaron la orden de aprehensión contra Velia “N” en la misma colonia donde ocurrieron los hechos.

Tras su captura, fue ingresada al Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, quedando a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

Sujeto asesina a su padrastro en Monterrey

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras los hechos (EFE/STR)

Otro hecho violento fue registrado en la colonia CROC, en Monterrey, donde un hombre identificado como Eulalio García, de 56 años, fue asesinado con un arma blanca el pasado 15 de octubre. De acuerdo con las investigaciones iniciales, el ataque ocurrió alrededor de la 1:10 horas dentro de una vivienda situada en el cruce de las calles 15 de Abril y Tiro al Blanco.

Según reportes policiales, uno de los hijastros de la víctima habría ingresado a su habitación y lo acuchilló en repetidas ocasiones, provocándole heridas mortales mientras dormía.

Tras el ataque, el presunto responsable huyó del lugar, mientras que familiares de la víctima solicitaron auxilio a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana acudieron al domicilio, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron la zona y notificaron a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para iniciar las diligencias correspondientes. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recabaron evidencias tanto dentro como fuera del domicilio y entrevistaron a los testigos con el objetivo de esclarecer los motivos del crimen.

Finalmente, Eulalio García descrito como un hombre de complexión media y tez morena clara, fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario, donde se le practicará la autopsia de ley.