Mamá de Belinda habría pedido 50% de regalías del libro a Lupillo Rivera para frenar demanda, afirma Ceriani

(Instagram)

Durante su más reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani comentó presuntos detalles sobre la relación legal y mediática entre Belinda y Lupillo Rivera, y señaló que supuestamente la madre de la cantante habría intentado intervenir.

¿Qué ha pasado entre Belinda y Lupillo Rivera?

El conflicto entre la cantante y el Toro del Corrido inició luego de que Belinda interpusiera una denuncia por presunta violencia digital y mediática, con la que consiguió medidas de protección que impiden a Lupillo acercarse o referirse públicamente a ella.

De acuerdo con información del abogado de Lupillo Rivera, el cantante respondió legalmente por presunta falsedad de declaraciones en la denuncia presentada por Belinda.

Según el despacho, la intérprete habría presentado inconsistencias sobre la naturaleza de su relación con Lupillo: primero como sentimental y luego como laboral.

Elisa Beristain habla de las posibles acciones que realizará el hermano de Jeni Rivera. (Cuartoscuro)

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, explicó su abogado.

Ceriani revela presunta intervención de la mamá de Belinda

En su canal de Youtube, Javier Ceriani mencionó:

“La mamá de Belinda, supuesta y alegadamente, habría llamado al equipo de Lupillo para negociar. Ay, mamá. ¡Ay, mamá! ¿Qué quería la señora Schüll colmilluda como su hija? Negociar con Lupillo que... Ay, no queremos escándalo. No queremos traerte problemas, Lupillo”, relató el periodista.

La cantante acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática. | Jesús Áviles

Asimismo, el argentino describió que la supuesta intención habría sido calmar a Belinda y evitar una demanda, proponiendo que le dieran regalías del libro autobiográfico de Lupillo Rivera, Tragos Amargos.

“Mamá de Belinda habría pedido el cincuenta por ciento de las regalías del libro y con eso calmaría a su hija de que no demande a Lupillo".

Ceriani también advirtió que, en Estados Unidos, pedir dinero para no continuar con un conflicto legal podría considerarse extorsión.

(IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

“Señora mamá de Belinda, cómo usted le va a pedir regalías a Lupillo a cambio de que calme la situación legal? Usted está fuera de foco total. Es un delito en EE.UU. Pedir dinero para yo te si me das regalías del libro, calmo la cosa. Señora, despiértese que todo el mundo se entera de todo en este momento”, enfatizó Ceriani.

Cabe destacar que estas son declaraciones hechas por Javier Ceriani en su canal de YouTube; ni Belinda ni su madre se han pronunciado sobre este tema.