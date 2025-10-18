México

Mamá de Belinda habría pedido 50% de regalías del libro a Lupillo Rivera para frenar demanda, afirma Ceriani

El periodista argentino fue contundente respecto a sus opiniones del caso

Por Zurisaddai González

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

Durante su más reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani comentó presuntos detalles sobre la relación legal y mediática entre Belinda y Lupillo Rivera, y señaló que supuestamente la madre de la cantante habría intentado intervenir.

¿Qué ha pasado entre Belinda y Lupillo Rivera?

El conflicto entre la cantante y el Toro del Corrido inició luego de que Belinda interpusiera una denuncia por presunta violencia digital y mediática, con la que consiguió medidas de protección que impiden a Lupillo acercarse o referirse públicamente a ella.

De acuerdo con información del abogado de Lupillo Rivera, el cantante respondió legalmente por presunta falsedad de declaraciones en la denuncia presentada por Belinda.

Según el despacho, la intérprete habría presentado inconsistencias sobre la naturaleza de su relación con Lupillo: primero como sentimental y luego como laboral.

Elisa Beristain habla de las
Elisa Beristain habla de las posibles acciones que realizará el hermano de Jeni Rivera. (Cuartoscuro)

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, explicó su abogado.

Ceriani revela presunta intervención de la mamá de Belinda

En su canal de Youtube, Javier Ceriani mencionó:

“La mamá de Belinda, supuesta y alegadamente, habría llamado al equipo de Lupillo para negociar. Ay, mamá. ¡Ay, mamá! ¿Qué quería la señora Schüll colmilluda como su hija? Negociar con Lupillo que... Ay, no queremos escándalo. No queremos traerte problemas, Lupillo”, relató el periodista.

La cantante acusó a Lupillo
La cantante acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática. | Jesús Áviles

Asimismo, el argentino describió que la supuesta intención habría sido calmar a Belinda y evitar una demanda, proponiendo que le dieran regalías del libro autobiográfico de Lupillo Rivera, Tragos Amargos.

“Mamá de Belinda habría pedido el cincuenta por ciento de las regalías del libro y con eso calmaría a su hija de que no demande a Lupillo".

Ceriani también advirtió que, en Estados Unidos, pedir dinero para no continuar con un conflicto legal podría considerarse extorsión.

(IG: @belindapop // Captura de
(IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

“Señora mamá de Belinda, cómo usted le va a pedir regalías a Lupillo a cambio de que calme la situación legal? Usted está fuera de foco total. Es un delito en EE.UU. Pedir dinero para yo te si me das regalías del libro, calmo la cosa. Señora, despiértese que todo el mundo se entera de todo en este momento”, enfatizó Ceriani.

Cabe destacar que estas son declaraciones hechas por Javier Ceriani en su canal de YouTube; ni Belinda ni su madre se han pronunciado sobre este tema.

Temas Relacionados

Belinda SchüllBelindaLupillo RiveraTragos Amargosmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

Los granjeros y peones deberán racionar su comida de la siguiente semana y mejorar su desempeño en los establos

Por qué los participantes de

Exportaciones mexicanas resisten aranceles de EEUU: FMI destaca diversificación

Se está a la espera de la revisión del T-MEC en 2026 y como eso puede afectar

Exportaciones mexicanas resisten aranceles de

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

La detención coincidió con una alerta previa de la fiscalía estatal respecto a que fuerzas federales habían iniciado un fuerte despliegue militar en la región de Tabasco

Capturan a “El Barca” con

Marcha Zombie 2025 en la CDMX | En vivo

Actualización y paso del monstruoso contingente por calles y avenidas de la capital este sábado

Marcha Zombie 2025 en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Barca” con

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Por qué los participantes de

Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Quién es Carolina Ross, la cantante que Eleazar Gómez traicionó en La Granja VIP

Primera fiesta de La Granja VIP: desde los besos de Adame, crisis de Manola al acercamiento entre Mayer Mori y Carolina

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea tras 15 años de noviazgo | Video

DEPORTES

¿Nicolas Larcamón podrá romper su

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola