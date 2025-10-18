Ella es “La Mafias”: de “Tiktoker del Barrio” a modelo OnlyFans ligada a La Unión Tepito en CDMX

| TikTok / @joneel_hernandez

Joselyn Yahaira Hernández, conocida en redes sociales como “La Mafias” o “La Tiktoker del Barrio”, fue detenida el pasado 14 de octubre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, tras ser señalada por el robo con violencia a un joven en calles de la colonia Tablas de San Agustín.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la influencer de 23 años circulaba a bordo de una motocicleta cuando, junto con un cómplice identificado como Luis Enrique Olivares, interceptó a una persona y la amenazó verbalmente para despojarla de su teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras la denuncia, los agentes de la SSC desplegaron un operativo en coordinación con el Centro de Comando y Control (C2) Norte, logrando ubicar a los sospechosos gracias a las cámaras de videovigilancia.

Las imágenes de la detención de "La Mafias Tiktoker del Barrio" fueron difundidas por el conductor Cárlos Jiménez a través de redes sociales | X / @c4jimenez

El desarrollo de la persecución en calles de la Gustavo A. Madero

Durante la persecución, Olivares fue detenido primero, mientras que “La Mafias” fue interceptada en la esquina de Aerolito y Joyas, en la colonia Tres Estrellas cuando el tráfico impidió su huida. En la revisión preventiva, los uniformados hallaron las pertenencias presuntamente robadas y dos motocicletas: una Yamaha sin placas y una BMW con matrícula 8G9LF, las cuales fueron aseguradas.

Ambos detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público y, posteriormente, Joselyn fue enviada al penal de Santa Martha Acatitla, donde un juez ordenó prisión preventiva en tanto se determina su situación jurídica.

La popularidad de Joselyn Yahaira Hernández se consolidó en TikTok, donde acumuló más de 1.2 millones de seguidores, y en Instagram con alrededor de 183 mil. Su contenido se distinguía por mostrar lujos, motocicletas de alta gama, joyería ostentosa, ropa de marca y un estilo de vida ligado a la estética del “barrio”, lo que le valió el apodo.

Crédito: X/@SSC_CDMX

Los presuntos nexos con La Unión Tepito y otras mafias en la capital

En algunos de sus videos, aparecía acompañada de hombres armados, lo que alimentó la percepción de posibles vínculos con grupos delictivos como La Unión Tepito aunque las autoridades no han confirmado una relación directa.

Además de su faceta como creadora de contenido, “La Mafias” mantenía una cuenta activa en OnlyFans, donde ofrecía material exclusivo —según se indica, no explícito— que complementaba su presencia digital. Su perfil se presentaba como el de una joven desafiante, orgullosa de sus orígenes y del estilo de vida callejero, lo que la convirtió en un fenómeno viral dentro del público urbano joven.

Sin embargo, no era la primera vez que Joselyn Hernández figuraba en reportes policiales. En julio de 2022, fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba frente a un domicilio en la colonia Morelos, en compañía de varias personas.

Aunque ella salió ilesa, uno de sus entonces parejas sentimentales murió durante la agresión. Las cámaras de seguridad captaron a al menos tres hombres a bordo de dos motocicletas que abrieron fuego contra el grupo. Aquella agresión, que fue interpretada como un ataque directo, marcó el inicio de su exposición pública más allá del entretenimiento digital.

(Foto: SSC CDMX)

Los pasos de la FGJCDMX contra la “Tiktoker del Barrio”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por robo con violencia, delito que podría derivar en una pena de hasta 12 años de prisión, según el Código Penal local. En tanto, el juez de control determinó que permanecerá recluida en Santa Martha Acatitla, una de las prisiones femeniles más vigiladas de la capital, mientras se celebra su audiencia de vinculación a proceso.