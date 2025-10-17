“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

| TikTok / @joneel_hernandez

Joselyn Yahaira Hernández, conocida en redes sociales como “La Mafias” o la “Tiktoker del Barrio”, fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. Ahí permanecerá en prisión preventiva mientras un juez determina su situación legal por el delito de robo con violencia.

El arresto ocurrió el 14 de octubre de 2025 cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) desplegaron un operativo en la colonia Tablas de San Agustín luego de una denuncia por robo a un joven en la alcaldía Gustavo A. Madero. Según la carpeta de investigación, la víctima fue interceptada por dos personas ―entre ellas la influencer con más de 11 millones de seguidores en TikTok― que la amenazaron y despojaron de un teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras esto, y con base en las descripciones y apoyo del Centro de Comando y Control (C2) Norte, los agentes rastrearon a los sospechosos.

Los uniformados detuvieron primero a Luis Enrique Olivares, presunto cómplice de Hernández, tras una persecución que se extendió por varias colonias. Minutos después, “La Mafias” fue interceptada en la esquina de Aerolito y Joyas, en la colonia Tres Estrellas, cuando el tráfico impidió su huida.

Las imágenes de la detención de "La Mafias Tiktoker del Barrio" fueron difundidas por el conductor Cárlos Jiménez a través de redes sociales | X / @c4jimenez

Durante la revisión se recuperaron los objetos robados y dos motocicletas: una Yamaha sin placas y una BMW con matrícula 8G9LF. Ambos detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para después ordenar el traslado de Hernández al penal de Santa Martha Acatitla.

Una influencer entre el lujo, la polémica y los presuntos vínculos criminales

En redes sociales, Joselyn Hernández se hizo conocida por su contenido donde presumía lujos, motocicletas de alta gama, joyería y una estética vinculada a la cultura del “barrio”. En algunos de sus videos aparecía acompañada de hombres armados, lo que alimentó la percepción de un entorno cercano a grupos delictivos.

En los últimos años, su imagen fue asociada con presuntos integrantes de La Unión Tepito, aunque las autoridades no han confirmado vínculos directos. Hernández también había relatado haber sobrevivido a un atentado armado y mantenía una presencia activa en OnlyFans e Instagram, la cual acumulaba miles de seguidores que replicaban su estilo.

"La Mafias" llegó a ser acusada por presunta cercanía con miembros de La Unión Tepito en CDMX | TikTok / @joneel_hernandez

Los próximos pasos judiciales para la presunta modelo de La Unión Tepito

Por ahora, La Mafias permanece recluida en Santa Martha Acatitla, donde se prevé que en los próximos días enfrente su audiencia de vinculación a proceso. Si el juez determina su responsabilidad, podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión por robo con violencia.