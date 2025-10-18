Desfile de alebrijes 2025: A qué hora comienza y cuál será el recorrido este sábado 18 de octubre

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes. Crédito: Segob CDMX

La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, en el que más de 200 figuras recorrerán las calles del Centro Histórico este sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 12 horas.

Según información proporcionada por la Secretaría de Cultura capitalina y el Museo de Arte Popular (MAP), el evento iniciará en el Zócalo y avanzará casi tres kilómetros hasta el Ángel de la Independencia, consolidándose como uno de los espectáculos culturales más importantes del otoño.

Una ruta de color desde el Zócalo hasta el Ángel

El desfile comenzará en el Zócalo de la Ciudad de México y pasará por la avenida 5 de Mayo, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Glorieta de la Columna de la Independencia. De acuerdo con la conferencia de prensa realizada por el Museo de Arte Popular (MAP), el trayecto permitirá a los asistentes contemplar de cerca los alebrijes, figuras monumentales hechas de cartón, madera y papel por artesanos de varias entidades del país.

El contingente estará encabezado por la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, junto con agrupaciones de danza de diversos géneros y otros conjuntos musicales. Después del recorrido, las obras permanecerán en exhibición pública en ambas aceras del Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y la Glorieta del Ángel, hasta el 9 de noviembre. Se espera una notable presencia de visitantes nacionales e internacionales durante las semanas de la exhibición.

Participación de artesanos y nuevas generaciones

Walther Boelsterly, director del MAP, destacó el apoyo de las autoridades capitalinas con este proyecto y resaltó: “El que más se beneficia de este desfile y de esta manifestación de alegría y de talento es México. Estos alebrijes hoy en día son los embajadores de México a nivel mundial”. Explicó también que el evento reconoce la labor de las y los artesanos y promueve el uso del arte para ocupar espacios públicos.

El evento reunirá más de 200 alebrijes monumentales. Foto: (Museo de Arte Popular)

Entre los participantes se encuentran creadores de Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala. Más de 400 voluntarios, en su mayoría jóvenes, desempeñarán funciones logísticas y de operación durante el trayecto.

Para este año se sumará la Fundación Renacimiento, que representa a niñas, niños y adolescentes de una casa hogar, quienes construyeron un alebrije mitad jaguar y mitad águila. José Vallejo Flores, director de la fundación, explicó: “Quisimos y trabajamos con ellos su realidad de ser guerreros, porque no son esos niños, sino unos guerreros que han enfrentado la vida para luchar y conquistar su desarrollo personal”.

Un reconocimiento a la cartonería y a su impacto social

Israel Mondragón Ayala, artesano especializado en alebrijes, expuso que el proceso de elaboración de una pieza puede tomar dos meses. Subrayó el objetivo de llevar el arte popular a todos los públicos y recalcó: “La cartonería es muy democrática porque se encuentra en todos lados y el desfile demuestra la gran diversidad en la capital”.

Además del concurso, se entregarán premios de 70, 50 y 40 mil pesos a los tres primeros lugares y 10 mil pesos a once alebrijes destacados. Yvonne Dadoo, titular del Comité de Recaudación, Enrique Mora Morán, subdirector de Operaciones, Administración y Finanzas del MAP, y Rodolfo Bravo Flores, coordinador de Seguridad y Custodia, resaltaron la importancia de mantener viva esta tradición.

El recorrido se consolida como un espacio para que la creatividad, el color y la tradición del arte popular mexicano lleguen al público en general. Los organizadores invitan a toda la población a presenciar el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales el sábado 18 de octubre a las 12 horas, con punto de partida en el Zócalo.