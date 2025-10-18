Dan 70 años de prisión a responsable del feminicidio de Noriko, enfermera asesinada afuera del IMSS en Veracruz

Por su feminicidio fueron detenidos dos hombres, uno de ellos su expareja. (Foto: X@Buhito05)

Luis Alfredo “N” fue sentenciado a 70 años de prisión al comprobarse su responsabilidad en el feminicidio de Noriko Dallana “N”, joven asesinada afuera de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz.

La Fiscalía General del Estado informó que tras las investigaciones realizadas se logró la sentencia condenatoria en contra del sujeto, al ser probada su responsabilidad en el asesinato de la joven, así como de ser autor material del hecho.

De acuerdo con las pesquisas, el ataque ocurrió el 19 de julio de 2024 en el municipio de Coatzacoalcos, cuando la joven se encontraba sentada afuera del hospital del IMSS, institución donde realizaba su servicio social.

Cuando se encontraba sentada afuera de las instalaciones, Noriko Dallana “N” fue agredida a tiros por un sujeto que portaba chamarra, gorra y cubrebocas de color negro, quien se aproximó a ella y accionó un arma de fuego en su contra.

La joven falleció a causa de las lesiones producidas por las balas.

Imágenes del ataque. Foto: FGE

Luego de iniciar la carpeta de investigación por su feminicidio, y derivado de las acciones realizadas, el 28 de julio de 2024 se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis Alfredo “N”, quien fue ubicado en el municipio de Coatzacoalcos.

Tres días después el sujeto fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de Noriko Dallana “N”, por lo que el juez impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada.

En el marco del juicio oral 70/2025, las autoridades lograron este viernes 17 de octubre la sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra del hombre.

Además, la Fiscalía del Estado detalló que las investigaciones permitieron establecer que Luis Alfredo “N” actuó por instrucciones de Gregorio Michel “N”, expareja sentimental de Noriko Dallana “N”.

El presunto autor intelectual de la muerte de Noriko era ex pareja de la joven, y constantemente la acosaba. Crédito: X/ @gobiernohidalgo

El sujeto fue detenido el 16 de agosto de 2024 en Santiago Tulantepec, localidad ubicada en el estado de Hidalgo, al ser señalado como presunto responsable del feminicidio de la joven.

Actualmente Gregorio Michel “N” se encuentra vinculado a proceso y bajo prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 588/2024, por lo que se espera que en los próximos meses se determine su responsabilidad en el hecho.

De acuerdo con lo publicado por La Jornada Veracruz, los familiares de la enfermera detallaron que la relación entre la joven y Gregorio Michel “N” terminó debido a su comportamiento controlador y violento, por el que Noriko buscó apoyo en su escuela y en el hospital donde realizaba su servicio social.