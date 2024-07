Murió Noriko Dallana, enfermera agredida a balazos afuera del IMSS de Coatzacoalcos, señalan a ex novio

Noriko Dallana hacía su servicio en la clínica 36 del IMSS, ubicada en la colonia Ávila Camacho, donde se perpetró el ataque (Foto: X@Buhito05)

La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, dio a conocer el deceso de Noriko Dallana, una pasante de enfermería que fue agredida a balazos al exterior de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos.

Mediante un video publicado en redes sociales, la fiscal confirmó el fallecimiento de la joven enfermera a causa de las heridas producidas por impactos de bala. Debido a ello, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que continúan las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este incidente, fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Hace unos minutos fuimos informados que Noriko Dallana ‘N’ lamentablemente ha perdido la vida, por lo que expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colegas”, señaló Hernández Giadáns.

Agregó que personal de la Fiscalía ha tenido avances en las indagatorias realizadas, aunque no mencionó cuáles. Pese a ello, advirtió que estos hechos no quedarán impunes. “La trilogía investigadora trabaja arduamente en las investigaciones, las cuales se encuentran avanzadas para dar con el paradero del o los presuntos responsables. No habrá impunidad”, aseveró la fiscal.

La Universidad de Sotavento emitió un pronunciamiento el fin de semana en el que lamentó lo ocurrido con Noriko Dallana (Foto: Universidad de Sotavento)

El viernes 19 de julio, la Fiscalía Regional zona sur Coatzacoalcos inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la calle Roma e Independencia, en la colonia Ávila Camacho del municipio referido. En ese lugar, cerca de la clínica 36 del IMSS, se reportó un ataque armado en contra de una joven.

La víctima fue identificada como Noriko Dallana, quien realizaba sus servicios en dicha clínica. En un primer momento, la joven enfermera fue atendido en un nosocomio ya que había resultado lesionada por los proyectiles de armas de fuego. Sin embargo, luego de permanecer 24 horas internada, se dio a conocer su deceso.

De manera extraoficial se indicó que detrás de estos hechos estaría un sujeto identificado como Sebastián “N”, quien supuestamente era ex pareja de Noriko. No obstante, también trascendió la posible intervención de un segundo individuo de nombre Gregorio “N”, pero esto no ha sido confirmado.

“La primera línea de investigación sugiere un posible móvil pasional”, informó la Fiscalía estatal en su momento. Hasta la edición de esta nota no se tiene registros de personas detenidas.

Una colectiva feminista convocó a una marcha pacífica para exigir justicia por la muerte de Noriko Dallana (Foto: X@MedusasDLaCosta)

Ante estos hechos, la Universidad de Sotavento emitió un pronunciamiento el fin de semana en el que lamentó lo ocurrido con Noriko Dallana, identificada como pasante de la Licenciatura en Enfermería, egresada de la generación 2019-2023.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y deseamos una pronta resignación”, se lee en el comunicado expedido por Juan Manuel Rodríguez, presidente del Grupo Educativo Sotavento, y Rosa Aurora Rodríguez, rectora de la Universidad de Sotavento.

El Movimiento por Enfermería en Sonora, A.C. (Moveson), también lamentó lo ocurrido con su colega y publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Asimismo, la colectiva feminista ‘Medusas de la Costa’ convocó a una marcha pacífica para este domingo 21 de julio, con el objetivo de exigir justicia por la muerte de Noriko Dallana. La cita es a las 16:00 horas en el hemiciclo a los Niños Héroes.

La movilización desembocará en la Fiscalía ubicada en Lázaro Cárdenas #1109. Para ello, se solicitó a los participantes portar ropa de color morada, negra o blanca.