Cómo saber cuánto recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS en noviembre

Aguinaldo a pensionados del IMSS se adelantará en 2025. Foto: (Archivo)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha confirmado que el pago del aguinaldo 2025 para pensionados se realizará durante el mes de noviembre, en conjunto con la dispersión correspondiente a la pensión mensual. De acuerdo con la información oficial, este depósito está previsto para realizarse a partir del 3 de noviembre, fecha en que también se efectuará el pago ordinario de la pensión.

Este beneficio aplica únicamente para los pensionados que están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, específicamente en las modalidades de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Es importante destacar que este régimen incluye a aquellas personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplieron con los requisitos establecidos para pensionarse bajo dicho esquema.

Pensionados del IMSS recibirán pago de aguinaldo antes del Buen Fin. Foto: Infobae México

¿Cómo saber cuánto depositarán de aguinaldo?

El IMSS informa que el monto del aguinaldo corresponde a una mensualidad de la pensión base, sin incluir ayudas asistenciales ni asignaciones familiares. Es decir, el pago del aguinaldo será equivalente al monto que el pensionado recibe de manera mensual.

Por ejemplo, si una persona pensionada recibe 7 mil pesos mensuales, ese mismo monto se verá reflejado como aguinaldo en el depósito de noviembre. De esta manera, el beneficiario obtendrá dos depósitos ese mes: uno correspondiente a su pensión mensual regular y otro equivalente como aguinaldo.

Cabe mencionar que este pago se realiza en una sola exhibición, por lo que el monto total del aguinaldo se entregará completo junto con la pensión mensual de noviembre.

¿Quiénes tienen derecho a este aguinaldo?

Este beneficio está dirigido exclusivamente a quienes cumplen con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 65 años de edad.

Haber cotizado bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

Cumplir con el período mínimo de cotización requerido (500 semanas, en la mayoría de los casos).

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social .

No tener actualmente un empleo remunerado.

Haber iniciado su cotización antes del 1 de julio de 1997.

Quienes estén pensionados bajo el esquema actual de cuentas individuales (Ley del Seguro Social de 1997) no tienen derecho a este aguinaldo, por lo que se recomienda contar con estrategias de ahorro o inversión para enfrentar los gastos de fin de año.

Pensionados recibirán pago doble en noviembre. Credito: cuartoscuro

Un derecho reconocido por la ley

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo para pensionados es un derecho adquirido por los años de servicio y debe ser pagado antes del 20 de diciembre. No obstante, el IMSS lo anticipa y lo entrega en noviembre para facilitar la planeación económica de los jubilados durante la temporada decembrina y poder contar con los recursos para participar en El Buen Fin.

Para cualquier duda, los beneficiarios pueden consultar la sección de pensiones en el portal oficial del IMSS o comunicarse a los canales de atención del instituto.