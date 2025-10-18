México

Cómo preparar una tarta de nuez, un postre típico del sur de Estados Unidos

Se trata de un bizcocho clásico que es fácil de cocinar y que se consume en festividades importantes como el día de acción de gracias

Por Miriam Estrella

Guardar
Tarta de nuez, una receta
Tarta de nuez, una receta típica para celebrar el día de acción de gracias en Estados Unidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar postres es una de las actividades más divertidas y relajantes que pueden existir dentro de la cocina, el tener la oportunidad de cocinar recetas y que con su combinación de sabores y texturas conquisten el paladar es algo que lo hace más emocionante y delicioso.

Y la prueba de una mezcla versátil y práctica es la tarta de nuez o pecan pie como también se conoce. Este postre tradicional de Estados Unidos ha cautivado paladares por su intenso sabor y textura crujiente.

Aunque se pueda ver compleja su elaboración es fácil de hacer y los ingredientes que la conforman son accesibles y comunes, incluso ya pueden estar dentro de la despensa del hogar.

La revista dedicada a la gastronomía mexicana, Gourmet de México, lo describe como un “equilibrio perfecto entre lo dulce y lo crujiente. Su base suele ser una masa hojaldrada o quebrada que sostiene un relleno suave”.

Receta de tarta de nuez

Una preparación fácil, rápida y
Una preparación fácil, rápida y ligera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que no falte en tu recetario, aquí está paso a paso la receta para preparar una tarta de nuez.

Esta elaboración la puedes encontrar dentro del catálogo del portal web de Larousse Cocina.

Cocinarla es fácil y tardarás aproximadamente una hora con 25 minutos en realizarla, tomando en cuenta el tiempo de preparación, cocción y refrigeración.

Al finalizar el rendimiento total es de una tarde de 23 centímetros.

Ingredientes

Base para tarta

  • 1¼ tazas de harina
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 7 cucharadas de mantequilla fría, cortada en cubos
  • ¼ de taza de agua fría

Relleno

  • 70 g de mantequilla derretida
  • ¾ de taza de azúcar moscabado
  • ½ taza de jarabe de maple
  • 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  • ¼ de cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 3 huevos

Terminado

  • 1 taza de nueces picadas + cantidad suficiente de nueces enteras

Preparación

Base para tarta

  • Mezcle en un tazón la harina de trigo junto con el azúcar y la sal. Agregue los cubos de mantequilla e incorpórelos a la harina con las yemas de los dedos hasta obtener una consistencia arenosa. Vierta el agua fría e incorpórela amasando con las manos hasta obtener una masa; si la mezcla estuviera demasiado arenosa, añada un poco más de agua fría
  • Forme una esfera con la masa y aplástela con las manos para formar un disco. Envuélvalo en plástico autoadhrente y refrigérelo durante 30 minutos

Relleno

  • Bata todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea

Terminado

  • Precaliente el horno a 180 °C
  • Extienda la Base para tarta con un rodillo hasta que tenga un grosor de 5 milímetros aproximadamente y forre con ella un molde para tarta de 23 cm de diámetro
  • Distribuya en el fondo de la Base para tarta, las nueces picadas y vierta sobre ellas el Relleno. Decore la superficie de la tarta con nueces enteras
  • Hornee la tarta durante 30 minutos o hasta que la superficie esté ligeramente dorada
  • Sirva la tarta de nuez a temperatura ambiente

¿Cuáles son los beneficios de la nuez?

La nuez es un fruto
La nuez es un fruto seco muy versátil dentro de la cocina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser uno de los ingredientes principales de esta tarta, la nuez es un fruto seco que se considera delicioso y nutritivo.

Dentro de la cocina es un elemento versátil que puede ser ocupado para comer en forma de snack o en platillos como ensaladas, salsas y postres. Su sabor es capaz de darle profundidad, intensidad y contraste a cada comida.

Según menciona la dependencia de gobierno encargada de impulsar el desarrollo agropecuario, SADER “son una fuente destacada de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la salud del corazón y el cerebro. También proporcionan proteínas, fibra y antioxidantes.

Sus beneficios ayudan a la salud cardiovascular, mejoran el sistema nervioso y digestivo, además de brindar una sensación de saciedad.

Temas Relacionados

Tarta de nuezTartaNuezmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Famoso conductor de Azteca Noticias se casa: así fue como le propuso matrimonio a su novio en París

La pareja se comprometió tras dos años de relación

Famoso conductor de Azteca Noticias

Guía Infonavit 2025: cómo solicitar tu crédito si tienes más de 60 años

Aunque la opción es atractiva, se sugiere analizar cómo quedarían los compromisos de pago para no afectar el patrimonio familiar

Guía Infonavit 2025: cómo solicitar

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 18 de octubre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Impactante cifra: 76 personas han perdido la vida tras torrenciales lluvias que azotaron a cinco estados mexicanos

Veracruz es la entidad más afectada con 34 fallecimientos

Impactante cifra: 76 personas han

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona a quienes hicieron viral el ‘descuido’ de su hijo en La Granja VIP

El exintegrante de La Casa de los Famosos también habló sobre su nieta y Natalia Súbtil

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sicarios abren fuego contra bar

Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

ENTRETENIMIENTO

Famoso conductor de Azteca Noticias

Famoso conductor de Azteca Noticias se casa: así fue como le propuso matrimonio a su novio en París

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona a quienes hicieron viral el ‘descuido’ de su hijo en La Granja VIP

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Lolita Cortés llora porque Eleazar no salvó a La Bea

¿Quiénes son las nuevas integrantes de Jeans?

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20