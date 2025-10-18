Cómo preparar una tarta de nuez, un postre típico del sur de Estados Unidos

Tarta de nuez, una receta típica para celebrar el día de acción de gracias en Estados Unidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar postres es una de las actividades más divertidas y relajantes que pueden existir dentro de la cocina, el tener la oportunidad de cocinar recetas y que con su combinación de sabores y texturas conquisten el paladar es algo que lo hace más emocionante y delicioso.

Y la prueba de una mezcla versátil y práctica es la tarta de nuez o pecan pie como también se conoce. Este postre tradicional de Estados Unidos ha cautivado paladares por su intenso sabor y textura crujiente.

Aunque se pueda ver compleja su elaboración es fácil de hacer y los ingredientes que la conforman son accesibles y comunes, incluso ya pueden estar dentro de la despensa del hogar.

La revista dedicada a la gastronomía mexicana, Gourmet de México, lo describe como un “equilibrio perfecto entre lo dulce y lo crujiente. Su base suele ser una masa hojaldrada o quebrada que sostiene un relleno suave”.

Receta de tarta de nuez

Una preparación fácil, rápida y ligera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que no falte en tu recetario, aquí está paso a paso la receta para preparar una tarta de nuez.

Esta elaboración la puedes encontrar dentro del catálogo del portal web de Larousse Cocina.

Cocinarla es fácil y tardarás aproximadamente una hora con 25 minutos en realizarla, tomando en cuenta el tiempo de preparación, cocción y refrigeración.

Al finalizar el rendimiento total es de una tarde de 23 centímetros.

Ingredientes

Base para tarta

1¼ tazas de harina

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

7 cucharadas de mantequilla fría, cortada en cubos

¼ de taza de agua fría

Relleno

70 g de mantequilla derretida

¾ de taza de azúcar moscabado

½ taza de jarabe de maple

2 cucharaditas de extracto de vainilla

¼ de cucharadita de sal

1 cucharadita de canela molida

3 huevos

Terminado

1 taza de nueces picadas + cantidad suficiente de nueces enteras

Preparación

Base para tarta

Mezcle en un tazón la harina de trigo junto con el azúcar y la sal. Agregue los cubos de mantequilla e incorpórelos a la harina con las yemas de los dedos hasta obtener una consistencia arenosa. Vierta el agua fría e incorpórela amasando con las manos hasta obtener una masa; si la mezcla estuviera demasiado arenosa, añada un poco más de agua fría

Forme una esfera con la masa y aplástela con las manos para formar un disco. Envuélvalo en plástico autoadhrente y refrigérelo durante 30 minutos

Relleno

Bata todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea

Terminado

Precaliente el horno a 180 °C

Extienda la Base para tarta con un rodillo hasta que tenga un grosor de 5 milímetros aproximadamente y forre con ella un molde para tarta de 23 cm de diámetro

Distribuya en el fondo de la Base para tarta, las nueces picadas y vierta sobre ellas el Relleno. Decore la superficie de la tarta con nueces enteras

Hornee la tarta durante 30 minutos o hasta que la superficie esté ligeramente dorada

Sirva la tarta de nuez a temperatura ambiente

¿Cuáles son los beneficios de la nuez?

La nuez es un fruto seco muy versátil dentro de la cocina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser uno de los ingredientes principales de esta tarta, la nuez es un fruto seco que se considera delicioso y nutritivo.

Dentro de la cocina es un elemento versátil que puede ser ocupado para comer en forma de snack o en platillos como ensaladas, salsas y postres. Su sabor es capaz de darle profundidad, intensidad y contraste a cada comida.

Según menciona la dependencia de gobierno encargada de impulsar el desarrollo agropecuario, SADER “son una fuente destacada de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la salud del corazón y el cerebro. También proporcionan proteínas, fibra y antioxidantes.

Sus beneficios ayudan a la salud cardiovascular, mejoran el sistema nervioso y digestivo, además de brindar una sensación de saciedad.