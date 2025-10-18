Cómo preparar una tarta de nuez, un postre típico del sur de Estados Unidos

Preparar postres es una de las actividades más divertidas y relajantes que pueden existir dentro de la cocina, el tener la oportunidad de cocinar recetas y que con su combinación de sabores y texturas conquisten el paladar es algo que lo hace más emocionante y delicioso.
Y la prueba de una mezcla versátil y práctica es la tarta de nuez o pecan pie como también se conoce. Este postre tradicional de Estados Unidos ha cautivado paladares por su intenso sabor y textura crujiente.
Aunque se pueda ver compleja su elaboración es fácil de hacer y los ingredientes que la conforman son accesibles y comunes, incluso ya pueden estar dentro de la despensa del hogar.
La revista dedicada a la gastronomía mexicana, Gourmet de México, lo describe como un “equilibrio perfecto entre lo dulce y lo crujiente. Su base suele ser una masa hojaldrada o quebrada que sostiene un relleno suave”.
Receta de tarta de nuez
Para que no falte en tu recetario, aquí está paso a paso la receta para preparar una tarta de nuez.
Esta elaboración la puedes encontrar dentro del catálogo del portal web de Larousse Cocina.
Cocinarla es fácil y tardarás aproximadamente una hora con 25 minutos en realizarla, tomando en cuenta el tiempo de preparación, cocción y refrigeración.
Al finalizar el rendimiento total es de una tarde de 23 centímetros.
Ingredientes
Base para tarta
- 1¼ tazas de harina
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal
- 7 cucharadas de mantequilla fría, cortada en cubos
- ¼ de taza de agua fría
Relleno
- 70 g de mantequilla derretida
- ¾ de taza de azúcar moscabado
- ½ taza de jarabe de maple
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- ¼ de cucharadita de sal
- 1 cucharadita de canela molida
- 3 huevos
Terminado
- 1 taza de nueces picadas + cantidad suficiente de nueces enteras
Preparación
Base para tarta
- Mezcle en un tazón la harina de trigo junto con el azúcar y la sal. Agregue los cubos de mantequilla e incorpórelos a la harina con las yemas de los dedos hasta obtener una consistencia arenosa. Vierta el agua fría e incorpórela amasando con las manos hasta obtener una masa; si la mezcla estuviera demasiado arenosa, añada un poco más de agua fría
- Forme una esfera con la masa y aplástela con las manos para formar un disco. Envuélvalo en plástico autoadhrente y refrigérelo durante 30 minutos
Relleno
- Bata todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea
Terminado
- Precaliente el horno a 180 °C
- Extienda la Base para tarta con un rodillo hasta que tenga un grosor de 5 milímetros aproximadamente y forre con ella un molde para tarta de 23 cm de diámetro
- Distribuya en el fondo de la Base para tarta, las nueces picadas y vierta sobre ellas el Relleno. Decore la superficie de la tarta con nueces enteras
- Hornee la tarta durante 30 minutos o hasta que la superficie esté ligeramente dorada
- Sirva la tarta de nuez a temperatura ambiente
¿Cuáles son los beneficios de la nuez?
Además de ser uno de los ingredientes principales de esta tarta, la nuez es un fruto seco que se considera delicioso y nutritivo.
Dentro de la cocina es un elemento versátil que puede ser ocupado para comer en forma de snack o en platillos como ensaladas, salsas y postres. Su sabor es capaz de darle profundidad, intensidad y contraste a cada comida.
Según menciona la dependencia de gobierno encargada de impulsar el desarrollo agropecuario, SADER “son una fuente destacada de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la salud del corazón y el cerebro. También proporcionan proteínas, fibra y antioxidantes.
Sus beneficios ayudan a la salud cardiovascular, mejoran el sistema nervioso y digestivo, además de brindar una sensación de saciedad.