¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el primer ‘viernes de traición’ de La Granja VIP?

La Granja tendrá su primer viernes de Traición (Captura de pantalla)

La tensión subió como la espuma en La Granja VIP durante el primer “viernes de traición”, una de las dinámicas más esperadas del reality.

Con Adal Ramones al frente y los ánimos al rojo vivo, los granjeros enfrentaron el momento en que las alianzas se ponen a prueba y las promesas se rompen.

Y quien tuvo el poder de mover el tablero fue Eleazar Gómez, ganador del reto de salvación. Él tuvo la oportunidad de salvar a un compañero y nominar a otro, cambiando por completo la jugada en la casa.

¿Cómo se vivió el viernes de traición?

“Se acaban las amistades y empieza la supervivencia”, advirtió Adal antes de que comenzara la ronda decisiva. A partir de ese momento, los participantes dejaron atrás los abrazos para pasar a los votos estratégicos, donde cada palabra y cada elección podían costar la permanencia en el programa.

(La Granja VIP)

La noche fue intensa, llena de silencios incómodos, miradas cruzadas y nervios por saber a quién traicionaría Eleazar tras asegurarse la inmunidad. Los televidentes no tardaron en convertir el tema en tendencia, pues su decisión dividió opiniones dentro y fuera de La Granja VIP.

¿A quién salvó Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Después de ganar el reto de salvación el jueves, Eleazar obtuvo un privilegio clave: quitar a alguien de la lista de nominados.

Frente a todos, el actor reveló su decisión con una mezcla de estrategia y Alfredo Adame fue el seleccionado para ya no estar más en riesgo de salir.

La decisión no fue bien recibida por todos. Algunos compañeros consideraron que el gesto fue más emocional que estratégico, mientras otros aplaudieron que Eleazar priorizara los lazos personales sobre los juegos de poder.

A quién nominó Eleazar Gómez en su “viernes de traición”

Pero como en La Granja VIP todo favor tiene un costo, el actor debía elegir a alguien para ocupar el lugar de Adame en la placa de nominados. Sin dudar demasiado, Eleazar anunció su elección: Carolina Ross, quien entró en sustitución directa.

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Así, la lista final de nominados quedó conformada por Carolina Ross, La Bea y César Doroteo, quienes ahora dependen del voto del público para continuar en la competencia.

La jugada de Eleazar marcó el tono de lo que será la nueva etapa del reality, donde las alianzas se debilitan y cada decisión puede desatar una tormenta.

El próximo domingo, durante la gala del 19 de octubre, se sabrá quién será el primer eliminado oficial de La Granja VIP.

