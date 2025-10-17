México

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

La aprehensión de la mujer se realizó por su probable participación en el asesinato de “El Chato”, operador del CAF

Por Ale Huitron

Guardar
Vanessa Gurrola, modelo sinaloense detenida
Vanessa Gurrola, modelo sinaloense detenida en EEUU. (Instagram)

Vanessa Gurrola, modelo sinaloense, fue detenida en California, Estados Unidos, por su presunta participación en el asesinato de un hombre apodado “El Chato”, supuesto operador del Cártel de los Arellano Félix.

De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández, la joven es acusada de asesinato en primer grado luego de que el sujeto fue atacado a tiros el 17 de febrero de 2024 en Estados Unidos. Además, detalló que la joven mantenía una relación sentimental con “El Chato”.

Gurrola también era apodada como “la doble Emma Coronel” por su parecido con la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, sus supuestos nexos con personas del crimen organizado comenzaron desde el año pasado, cuando apareció en volantes por presuntos nexos con “Los Chapitos”.

Gurrola fue boletinada en Sinaloa

Fue el 27 de septiembre de 2024 cuando decenas de folletos en contra de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fueron distribuidos en los municipios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán del estado de Sinaloa.

En los volantes aparecían 19 personas, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes acusaban de tener presuntos nexos con la facción liderada por los hijos de “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra recluido en la prisión federal ADX Florence de Colorado, Estados Unidos.

Habitantes de varias zonas de
Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

En el folleto se acusaba de tortura, homicidio, secuestro, cobro de piso, despojo de propiedades, fraudes inmobiliarios, huachicol y narcomenudeo tanto a influencers como a políticos, entre los que se encontraban:

  • Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”.
  • Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40″, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán.
  • Sheila Paola Urías Vázquez
  • Lidia Vanessa Gurrola Peraza
  • El creador de contenido Markitos Toys.
  • José Paz López Elenes, alcalde de Badiraguato, Sinaloa.
  • Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República.
  • Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Lidia Vanessa Gurrola Peraza, modelo
Lidia Vanessa Gurrola Peraza, modelo sinaloense y exreina de belleza, enfrenta cargos por homicidio en primer grado tras su detención en San Diego por el asesinato de un operador de los Arellano Félix. (Instagram)

De acuerdo con información de México Comunica, la próxima cita ante el juez de Vanessa Gurrola será el 20 de octubre a las 8:15 am, hora de San Diego, en la Corte Superior de ese estado. Durante la audiencia se conocerá si permanecerá detenida o si su caso pasará a instancias federales por supuestos vínculos con organizaciones criminales.

Antes de ser detenida, Gurrola se desempeñaba como modelo y tenía presencia en redes sociales, en las que cuenta con más de 1 millón de seguidores.

En 2018 cobró popularidad cuando medios mexicanos y cuentas apócrifas en Instagram compartieron fotografías de ella creyendo que se trataba de Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo”.

En su perfil compartía contenido relacionado con su estilo de vida, en el que destacan sus viajes internacionales como a París, Disneyland, Bali, entre otros.

Temas Relacionados

Vanessa GurrolaLos ChapitosCártel de los Arellano FélixEl ChatoCártel de SinaloavolantesSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“

El combinado azteca se mantiene en el lugar 14 tras el empate y la derrota sufrida en sus últimos compromisos

Faitelson reacciona a la posición

América vs Cruz Azul, IA revela al ganador del clásico joven

Tras analizar datos, rachas y estilo de juego, este equipo tiene más probabilidades de ganar el encuentro entre 2 grandes del futbol mexicano

América vs Cruz Azul, IA

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Sigue el éxito del joven como integrante de “La Granja VIP”

Comparan a Sergio Mayer Mori

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

Algunos seguidores del reality show no están contentos con el trabajo de conducción

Fans proponen a este conductor

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 17 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo está la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional destruye cerca de

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Desmantelan red de drogas en España operada por traficantes mexicanos y colombianos

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

ENTRETENIMIENTO

Comparan a Sergio Mayer Mori

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

DEPORTES

Faitelson reacciona a la posición

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“

América vs Cruz Azul, IA revela al ganador del clásico joven

¿Cómo quedará el Chivas vs Mazatlán de acuerdo a la IA?

Agenda deportiva 17 al 20 octubre: América-Cruz Azul, Fórmula 1, UFC y postemporada de Grandes Ligas

El “Perro” Bermúdez alista su regreso a la narración rumbo al Mundial 2026