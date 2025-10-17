Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Vanessa Gurrola, modelo sinaloense detenida en EEUU. (Instagram)

Vanessa Gurrola, modelo sinaloense, fue detenida en California, Estados Unidos, por su presunta participación en el asesinato de un hombre apodado “El Chato”, supuesto operador del Cártel de los Arellano Félix.

De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández, la joven es acusada de asesinato en primer grado luego de que el sujeto fue atacado a tiros el 17 de febrero de 2024 en Estados Unidos. Además, detalló que la joven mantenía una relación sentimental con “El Chato”.

Gurrola también era apodada como “la doble Emma Coronel” por su parecido con la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, sus supuestos nexos con personas del crimen organizado comenzaron desde el año pasado, cuando apareció en volantes por presuntos nexos con “Los Chapitos”.

Gurrola fue boletinada en Sinaloa

Fue el 27 de septiembre de 2024 cuando decenas de folletos en contra de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fueron distribuidos en los municipios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán del estado de Sinaloa.

En los volantes aparecían 19 personas, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes acusaban de tener presuntos nexos con la facción liderada por los hijos de “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra recluido en la prisión federal ADX Florence de Colorado, Estados Unidos.

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

En el folleto se acusaba de tortura, homicidio, secuestro, cobro de piso, despojo de propiedades, fraudes inmobiliarios, huachicol y narcomenudeo tanto a influencers como a políticos, entre los que se encontraban:

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”.

Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40″, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán.

Sheila Paola Urías Vázquez

Lidia Vanessa Gurrola Peraza

El creador de contenido Markitos Toys .

José Paz López Elenes, alcalde de Badiraguato, Sinaloa.

Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, modelo sinaloense y exreina de belleza, enfrenta cargos por homicidio en primer grado tras su detención en San Diego por el asesinato de un operador de los Arellano Félix. (Instagram)

De acuerdo con información de México Comunica, la próxima cita ante el juez de Vanessa Gurrola será el 20 de octubre a las 8:15 am, hora de San Diego, en la Corte Superior de ese estado. Durante la audiencia se conocerá si permanecerá detenida o si su caso pasará a instancias federales por supuestos vínculos con organizaciones criminales.

Antes de ser detenida, Gurrola se desempeñaba como modelo y tenía presencia en redes sociales, en las que cuenta con más de 1 millón de seguidores.

En 2018 cobró popularidad cuando medios mexicanos y cuentas apócrifas en Instagram compartieron fotografías de ella creyendo que se trataba de Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo”.

En su perfil compartía contenido relacionado con su estilo de vida, en el que destacan sus viajes internacionales como a París, Disneyland, Bali, entre otros.