Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

Quién es Vanessa Gurrola, la joven detenida en EEUU, señalada por el crimen de El Chato, operador del Cártel de los Arellano Félix. (Instagram: Vanessa Gurrola)

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, conocida en redes sociales simplemente como Vanessa Gurrola, figura desde este 16 de octubre de 2025 en el centro de la atención mediática luego de que el periodista Ángel Hernández diera a conocer que la modelo sinaloense fue detenida en San Diego, Estados Unidos, por cargos de homicidio en primer grado.

La modelo y exreina de belleza de Sinaloa, apodada “la doble de Emma Coronel” por su parecido con la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, es señalada por el asesinato de Christian Espinoza Silver, alias El Chato, un operador ligado al histórico Cártel de Los Arellano Félix.

La joven mexicana, cuyo perfil ha generado millones de seguidores por su exposición digital, enfrenta su proceso en el centro de detención de Las Colinas, esperando audiencia judicial el 20 de octubre, de acuerdo con lo publicado por Milenio.

El periodista Ángel Hernández confirmó la detención de la modelo sinaloense. (Captura de pantalla)

El expediente de arresto la identifica bajo el número de detención 25744615 y precisa: nació el 13 de mayo de 1993, por lo que tiene 32 años, mide 1,52 metros (5’00’’) y pesa 59 kilos (130 libras), tiene cabello y ojos castaños.

Del modelaje a la vida digital

Antes de quedar ligada judicialmente a la investigación criminal, el nombre de Vanessa Gurrola ya era famoso. Destacó en concursos de belleza hasta obtener el reconocimiento como reina del Festival de los Juegos Florales en Mazatlán, en 2011 y dos años después fue seleccionada entre las 10 mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán.

En ese certamen, fue elegida por el voto de calidad del presidente del jurado tras empatar con otra concursante. Además, es egresada del Instituto Cervantes del Pacífico, donde cursó la preparatoria, y desde una edad temprana participó en distintos carnavales regionales.

La última publicación de Vanessa Gurrola. (Instagram: Vanessa Gurrola)

Además del modelaje, promovió su propio negocio mediante una línea de productos para adelgazar, lo que le dio visibilidad como emprendedora en redes sociales.

Sin embargo, el boom de la popularidad de Gurrola se disparó en 2018, cuando medios mexicanos y cuentas apócrifas en Instagram viralizaron fotografías de ella creyendo que era Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán.

Viajes y lujos de Vanessa Gurrola en redes. (Instagram: Vanessa Gurrola)

Vanessa reconoció públicamente que, tras la circulación masiva de sus imágenes por cuentas fake de Coronel, su base de seguidores aumentó a un ritmo inusual y ese fenómeno fue determinante en su salto definitivo como influencer.

Insistía en entrevistas que la percepción de ser “doble” de Emma Coronel le trajo únicamente beneficios: “No me ha salido nada negativo, puras cosas buenas”.

Consultada en 2019 por Telemundo Al Rojo Vivo, Gurrola declaró que no le molestaba la comparación: “Me parece una mujer muy guapa. Me gustaría conocerla en persona para saber si realmente nos parecemos”. Precisó que no existía ningún vínculo personal, familiar ni sentimental con Emma Coronel, ni tampoco conexión directa con el entorno de El Chapo Guzmán.

Últimos post de Vanessa Gurrola- (Instagram: Vanessa Gurrola)

Subrayó que el único elemento en común era su origen sinaloense (aunque Emma Coronel es de Canelas, Durango) y el hecho de haber sido ambas coronadas en certámenes de belleza.

Para octubre de 2025, su cuenta oficial de Instagram acumula 1,4 millones de seguidores y sólo tiene 169 publicaciones. Entre sus seguidores destacan otras mujeres que han estado en el ojo por supuestos nexos con el crimen: Priscilla Esquerra, exnovia de Iván Archivaldo Guzmán, Diana Esparragoza, nieta de “El Azul”; y Ana Gastélum, pareja de Kevin Castro y a quien se ha señalado en más de una ocasión de lavar dinero para Los Chapitos.

La última publicación que hizo fue de un viaje a Bali, Indonesia, a donde acudió a hacer un retiro espiritual. En sus últimas publicaciones de Instagram, compartía imágenes y mensajes centrados en la introspección, la sanación y el agradecimiento, mostrando momentos del retiro, actividades de meditación y reflexiones personales vividas durante su estancia en esa isla asiática.

El resto de su perfil evidencia un estilo de vida de alto perfil, con viajes a París, Disneyland, Bali, paisajes nevados en Europa y yates en Los Cabos.

Su relación con El Chato

(Imagen de Borderland Beat)

El proceso judicial de Vanessa Gurrola se relaciona directamente con la muerte de El Chato, identificado por investigaciones estadounidenses como colaborador de Edwin Huerta Nuño (“El Flaquito”), operador del Cártel de los Arellano Félix.

De acuerdo con el sitio Borderland Beat, la relación sentimental entre Gurrola y El Chato habría iniciado en 2017 y se mantuvo hasta la muerte de él, presuntamente con un compromiso matrimonial entre ambos.

(Imagen de Borderland Beat)

Diversas publicaciones y materiales documentados por el mismo portal muestran que, tras la muerte de El Chato, Gurrola difundió imágenes de viajes y celebraciones juntos, entre ellas visitas a Universal Studios California, Disneyland, Cancún, que coinciden con publicaciones hechas anteriormente por la influencer.

Un conjunto de capturas de pantalla muestra una conversación de WhatsApp donde Vanessa presume un anillo, sugerencia de que existía un compromiso formal en la pareja.

(Imagen de Borderland Beat)

¿Nexo con Los Chapitos?

La repercusión mediática de Vanessa Gurrola se expandió más allá del crimen, luego de su mención pública en una serie de narcovolantes lanzados en septiembre de 2024 por avionetas sobre Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.

Dichos folletos la señalaron como presunta operadora de la facción de Los Chapitos junto a otros perfiles, desde sicarios hasta políticos y empresarios vinculados a actividades ilícitas.

Estas denuncias públicas la relacionaron también con actividades inmobiliarias y de lavado de dinero, así como con el financiamiento de lujos a partir de recursos provenientes de estructuras criminales.