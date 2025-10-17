Pay de frutos rojos y yogurt griego sin horno, rico en proteína

Pastel de yogur con frutos rojos, un postre suave y ligero que combina cremosidad con el frescor de las frutas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de yogur griego y frutos rojos enriquecido con proteína en polvo destaca como una opción dulce con alto contenido proteico y bajo en grasas.

Cómo preparar pastel de frutos rojos con yogurt griego

Ingredientes

500 g de yogur griego natural

200 g de queso crema light

3 cucharadas de gelatina sin sabor

100 ml de agua

2 cucharadas de miel o edulcorante

200 g de frutos rojos

50 g de proteína en polvo sabor vainilla o neutra

Preparación

Hidrata la gelatina en el agua durante 5 minutos. Disuelve la gelatina en el microondas durante 30 segundos. Mezcla el yogur, el queso crema, la proteína en polvo y la miel en un bol. Añade la gelatina disuelta y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la preparación en un molde, coloca los frutos rojos por encima y lleva a la heladera durante al menos 4 horas.

Incorporar ingredientes como el yogur griego, queso crema light y proteína en polvo eleva significativamente el aporte de proteínas, lo que resulta ideal para quienes buscan fortalecer la masa muscular o cubrir necesidades proteicas. Los frutos rojos añaden sabor, antioxidantes y color natural sin un gran aporte calórico.

El yogur griego natural ofrece aproximadamente 9 gramos de proteínas por cada 100 gramos, mientras que el queso crema light aporta alrededor de 4-5 gramos de proteínas en la misma cantidad, pero con menor cantidad de grasa que la versión regular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir este pastel rico en proteínas favorece la reparación y crecimiento muscular, al proporcionar cantidades elevadas de aminoácidos esenciales, según la Fundación Española de la Nutrición.

El elevado contenido proteico también contribuye a generar sensación de saciedad durante más tiempo, ayudando al control del apetito. Por otra parte, los frutos rojos, como arándanos, fresas y frambuesas, son fuente de compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y contribuyen a la protección celular.

Personas con intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche deben evitar este tipo de pastel, ya que el yogur griego, el queso crema light y muchas proteínas en polvo contienen derivados lácteos, según indica la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex.

Quienes padecen enfermedades renales deben tener precaución con el exceso de proteínas y consultar a su especialista. También es importante revisar los ingredientes de la proteína en polvo elegida, para evitar posibles alérgenos.