Pay de frutos rojos y yogurt griego sin horno, rico en proteína

Esta preparación es útil para elaborar en poco tiempo y preservando el sabor

Por Mariana L. Martínez

Pastel de yogur con frutos
Pastel de yogur con frutos rojos, un postre suave y ligero que combina cremosidad con el frescor de las frutas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de yogur griego y frutos rojos enriquecido con proteína en polvo destaca como una opción dulce con alto contenido proteico y bajo en grasas.

Cómo preparar pastel de frutos rojos con yogurt griego

Ingredientes

  • 500 g de yogur griego natural
  • 200 g de queso crema light
  • 3 cucharadas de gelatina sin sabor
  • 100 ml de agua
  • 2 cucharadas de miel o edulcorante
  • 200 g de frutos rojos
  • 50 g de proteína en polvo sabor vainilla o neutra

Preparación

  1. Hidrata la gelatina en el agua durante 5 minutos.
  2. Disuelve la gelatina en el microondas durante 30 segundos.
  3. Mezcla el yogur, el queso crema, la proteína en polvo y la miel en un bol.
  4. Añade la gelatina disuelta y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Vierte la preparación en un molde, coloca los frutos rojos por encima y lleva a la heladera durante al menos 4 horas.

Incorporar ingredientes como el yogur griego, queso crema light y proteína en polvo eleva significativamente el aporte de proteínas, lo que resulta ideal para quienes buscan fortalecer la masa muscular o cubrir necesidades proteicas. Los frutos rojos añaden sabor, antioxidantes y color natural sin un gran aporte calórico.

El yogur griego natural ofrece aproximadamente 9 gramos de proteínas por cada 100 gramos, mientras que el queso crema light aporta alrededor de 4-5 gramos de proteínas en la misma cantidad, pero con menor cantidad de grasa que la versión regular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir este pastel rico en proteínas favorece la reparación y crecimiento muscular, al proporcionar cantidades elevadas de aminoácidos esenciales, según la Fundación Española de la Nutrición.

El elevado contenido proteico también contribuye a generar sensación de saciedad durante más tiempo, ayudando al control del apetito. Por otra parte, los frutos rojos, como arándanos, fresas y frambuesas, son fuente de compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y contribuyen a la protección celular.

Personas con intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche deben evitar este tipo de pastel, ya que el yogur griego, el queso crema light y muchas proteínas en polvo contienen derivados lácteos, según indica la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex.

Quienes padecen enfermedades renales deben tener precaución con el exceso de proteínas y consultar a su especialista. También es importante revisar los ingredientes de la proteína en polvo elegida, para evitar posibles alérgenos.

