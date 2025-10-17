La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP es sensación en redes (Disney+)

La Casa de los Famosos México se convirtió en todo un fenómeno de la televisión desde que se estrenó su primera temporada, donde Wendy Guevara, la poco conocida influencer que estaba conquistando a los internautas de la comunidad LGBT, se convirtió en la ganadora y enamoró a la audiencia de todo el país.

El éxito de la segunda temporada del reality show de Televisa fue claro cuando se presentaron números de audiencia y rating nunca antes vistos. Sin embargo, mucho tuvieron que ver las fuertes controversias al interior de las instalaciones del programa de televisión, especialmente las protagonizadas por Adrián Marcelo. Fue tal la mala fama de esa edición, que muchos patrocinadores se bajaron del proyecto poco a poco, retirando los logos de sus marcas de las paredes de La Casa.

El conductor aseguró que en La Granja VIP no habrá momento para descansar. (Cuartoscuro/LCDLF)

Para la tercera temporada, las controversias y polémicas bajaron de nivel. Al principio, muchos de los fanáticos del reality show aseguraron que se trataba de una edición “muy aburrida”, en parte porque no había diferencias ni discusiones importantes entre los habitantes. No obstante, al final de la temporada, en entusiasmo creció, especialmente por la rivalidad entre fandoms del cuarto Noche y del cuarto Día, fenómeno que no se había visto antes, pues en ediciones pasadas, no había tanta polarización entre seguidores del show: todos amaban a un cuarto por encima del otro.

La Granja VIP está haciendo todo lo que “La Casa de los Famosos México” no hizo

Alfredo Adame revela que le gusta más La Granja VIP que LCDLFM. (TV Azteca)

Según los internautas, la apuesta de telerrealidad de Tv Azteca está llevando un tratamiento muy diferente al de Televisa. Aseguran que, a diferencia de su competidora, la televisora del Ajusco no le teme a las polémicas, controversias o funas en redes sociales.

“Granjeros” como Manola Diez ya están dando de qué hablar, y en las discusiones entre famosos no hay censura alguna. Los internautas manifiestan que esta libertad está siendo la clave para que el reality show genere tanta simpatía entre los televidentes.

En redes sociales se habla de un programa de televisión que permite “contenido” y entretenimiento. Esto se puede leer en las redes sociales:

“Ayer vi más contenido en vivo en el reality ‘La granja’ que en ‘La casa de los famosos’ que solo veía cuartos vacíos y maquillaje time. En la granja vi cómo ordeñaban, las vacas sacaban popó y pipí y con la cola se los avientan a la cara a los participantes”, “Hasta ahora en #LaGranjaVIP: Los panelista dicen lo que quieren, La Granja está enorme y mejor que la casa de Endemol, Hay un solo cuarto” y “La Granja VIP tiene mejores instalaciones que La Casa De Los Famosos México, si escuchan/leen al público, exhiben las trampas y sancionan, TV Azteca haciendo las cosas bien”.