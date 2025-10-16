La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

En los primeros días del reality, las granjeras se han dejado ver muy cercanas y se han robado la atención del público con pláticas sobre su vida personal. Los diferentes momentos que han compartido juntas han sido difundidos en redes sociales, donde algunos internautas las han comparado con Selena Gómez y Taylor Swift.
Mientras el público sigue votando por su granjero favorito para evitar su eliminación, los participantes se enfrentarán en un nuevo reto para conseguir la salvación.
El granjero que resulte ganador obtendrá el poder de ‘La traición’, pero no será hasta el viernes cuando anuncie el nombre del famoso que ocupará su lugar en la tabla de nominados.
Los granjeros nominados competirán en un reto para conseguir ‘La salvación’, el jugador que resulte ganador dejará de estar nominado, pero deberá traicionar a un compañero y ponerlo en riesgo de eliminación.
El comportamiento de Manola Díez en La granja VIP ha generado miles de reacciones en redes sociales, pues a pocos días del estreno del reality de TV Azteca, la actriz se ha visto envuelta en múltiples conflictos con sus compañeros.