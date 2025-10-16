La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

El comportamiento de Manola Díez en La granja VIP ha generado miles de reacciones en redes sociales, pues a pocos días del estreno del reality de TV Azteca , la actriz se ha visto envuelta en múltiples conflictos con sus compañeros.

¿Quiénes son los rimeros nominados en La Granja VIP?

Los granjeros nominados competirán en un reto para conseguir ‘La salvación’, el jugador que resulte ganador dejará de estar nominado, pero deberá traicionar a un compañero y ponerlo en riesgo de eliminación.

El granjero que resulte ganador obtendrá el poder de ‘ La traición’ , pero no será hasta el viernes cuando anuncie el nombre del famoso que ocupará su lugar en la tabla de nominados.

Mientras el público sigue votando por su granjero favorito para evitar su eliminación, los participantes se enfrentarán en un nuevo reto para conseguir la salvación.

En los primeros días del reality, las granjeras se han dejado ver muy cercanas y se han robado la atención del público con pláticas sobre su vida personal. Los diferentes momentos que han compartido juntas han sido difundidos en redes sociales, donde algunos internautas las han comparado con Selena Gómez y Taylor Swift.

Lolita Cortés y Manola Díez son comparas con Selena Gómez y Taylor Swift

Últimas noticias

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 1,47% al cierre de este 16 de octubre Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué es lo que sigue si me registré en octubre? El programa abrió una convocatoria del 15 de septiembre al 5 de octubre

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: reportan retrasos en la Línea 3 dirección Indios Verdes Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Cuál será el impacto del Frente Frío número 7 en la CDMX El Frente Frío número 7 y una zona de baja presión en el Pacífico coincidirán en México durante las próximas horas