La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show

Por Jazmín González

Alfredo Adame, La Bea, Eleazar
Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre. (IG: @lagranjavipmx)
21:22 hsHoy

Lolita Cortés y Manola Díez son comparas con Selena Gómez y Taylor Swift

En los primeros días del reality, las granjeras se han dejado ver muy cercanas y se han robado la atención del público con pláticas sobre su vida personal. Los diferentes momentos que han compartido juntas han sido difundidos en redes sociales, donde algunos internautas las han comparado con Selena Gómez y Taylor Swift.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)
21:09 hsHoy

¿De qué trata el viernes de traición?

Mientras el público sigue votando por su granjero favorito para evitar su eliminación, los participantes se enfrentarán en un nuevo reto para conseguir la salvación.

El granjero que resulte ganador obtendrá el poder de ‘La traición’, pero no será hasta el viernes cuando anuncie el nombre del famoso que ocupará su lugar en la tabla de nominados.

20:32 hsHoy

Cómo funciona ‘La Salvación’ en La Granja VIP

Los granjeros nominados competirán en un reto para conseguir ‘La salvación’, el jugador que resulte ganador dejará de estar nominado, pero deberá traicionar a un compañero y ponerlo en riesgo de eliminación.

En caso de fallar en
En caso de fallar en la prueba de salvación del jueves, este reto será la última oportunidad para Eleazar, La Bea, Alfredo Adame y Teo. (La Granja VIP, Facebook)
20:31 hsHoy

¿Quiénes son los rimeros nominados en La Granja VIP?

  1. Alfredo Adame
  2. Eleazar Gómez
  3. La Bea
  4. César Doroteo
20:30 hsHoy

Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

El ex habitante de La Casa de los Famosos ha utilizado sus redes sociales para compartir su postura sobre el nuevo reality de TV Azteca

Por Jazmín González

Usuarios aseguran Adrián Marcelo recuerda
Usuarios aseguran Adrián Marcelo recuerda a Gala Montes por Manola Díez. Crédito: La Granja VIP - IG, Adrián Marcelo

El comportamiento de Manola Díez en La granja VIP ha generado miles de reacciones en redes sociales, pues a pocos días del estreno del reality de TV Azteca, la actriz se ha visto envuelta en múltiples conflictos con sus compañeros.

Leer la nota completa

