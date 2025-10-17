México

Hija de Alexis Ayala reacciona al shipeo con Aldo de Nigris: “Es muy guapo, de buen corazón”

La hija mayor de Alexis Ayala habló públicamente sobre su interés en el ganador de La Casa de los Famosos México

Por Anayeli Tapia Sandoval

Stephanie Ayala reaccionó al interés generado en redes sociales por su cercanía con Aldo de Nigris. (LCDLFM/Captura de pantalla)

Aldo de Nigris, reciente ganador de La Casa de los Famosos México, ha protagonizado múltiples shipeos desde su participación en el reality. A lo largo del programa, las redes sociales y los seguidores crearon vínculos ficticios del influencer con distintas participantes, como Elaine Haro, Mariana Botas e incluso con Aarón Mercury.

Sin embargo, uno de los shipeos más recordados fue el de Stephanie Ayala, hija mayor de Alexis Ayala, mismo que hoy revivió tras unas acaloradas declaraciones de la primogénita del actor.

La interacción entre Stephanie Ayala y Aldo de Nigris surgió hacia finales de septiembre, cuando los familiares de los finalistas ingresaron a la casa durante 24 horas para acompañar a sus seres queridos.

Stephanie Ayala y Aldo de Nigris. (Captura de pantalla)

El encuentro generó inmediatos comentarios en redes sociales, donde se percibió química entre ambos. Usuarios en plataformas como X y TikTok viralizaron fragmentos que mostraban la cercanía y el interés mutuo, dando lugar al shipeo conocido como “Aldefy”.

La reacción se potenció luego de que el propio equipo de Alexis Ayala publicara un video en tono humorístico cuestionando: “¿Estoy bueno de suegro para el Lobo bien?”. La participación de Stephanie Ayala en la visita se posicionó como uno de los momentos más comentados fuera de la pantalla, y terminó por instalar el tema ahora que terminó el show.

Qué dijo Stephanie Ayala sobre “Aldefy”

Stephanie Ayala asistió a una función teatral de Shiky, excompañero de su padre en el reality, en representación de Alexis Ayala, quien no pudo acudir al evento. Durante este encuentro, la joven aprovechó para apoyar al actor y exconcursante, y atendió a los medios de comunicación que le consultaron sobre el shippeo con Aldo de Nigris.

Stephanie Ayala y Aldo de Nigris. (Captura de pantalla)

“Me encantó, pues es que es el ganador y a mí me shipearon con el ganador, wow, es un honor para mí, aparte es un chavo guapo, de buen corazón y pues yo, suertuda”, aseguró la joven.

Cuando una reportera le preguntó de manera directa si le parecía atractivo el regiomontano, Ayala no dudó en responder: “Sí, obviamente es muy guapo”.

Además, compartió que vivió el reality con mucha intensidad al ver a su padre dentro de la competencia y lo defendió de las críticas: “Sí viví la pasión del juego, me daban ganas de defender y decir cosas, pero pensé ‘voy a mantener la calma, es un juego y ahí se tiene que quedar’”, sostuvo la joven.

A pesar de que la convivencia en La Casa de los Famosos México fue breve, la dinámica instalada por las redes dejó huella en el debate. El shipeo “Aldefy” continúa presente y la propia Stephanie Ayala agradece el interés, destacando los valores y carisma de Aldo de Nigris.

Stephanie Ayala es hija de la relación que el villano de las telenovelas tuvo con Beatriz Zauzeta, actriz retirada, y residió buena parte de su vida en Guadalajara antes de mudarse a la ciudad donde su padre iniciaba una etapa familiar con Fernanda López, madre de su segunda hija.

Aldo de NigrisStephanie AyalaAlexis AyalaLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

