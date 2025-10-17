Claudia Sheinbaum vuelve a visitar Poza Rica: “20 helicópteros apoyan en puentes aéreos”

Sheinbaum da a conocer avances en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, tras fuertes lluvias Crédito: x/ Claudia Sheinbaum

A través de X, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se encuentra en Poza Rica, Veracruz, donde platicó con familias afectadas en comunidades aisladas, quienes fueron trasladados por la Marina.

Este viernes 17 de octubre de 2025, la mandataria compartió un mensaje explicando el motivo de su visita: “En Veracruz platicamos con familias trasladadas por la Marina desde comunidades aisladas hacia Poza Rica. Son 20 helicópteros que apoyan en la operación de puentes aéreos”.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle publicó en sus redes sociales: “Bienvenida a Poza Rica, presidenta Claudia Sheinbaum, gracias por su respaldo ante la situación que enfrenta nuestro estado”.

En publicación acompañada con un collage de fotos de la presidenta, Nahle escribió: “Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos”.

Claudia Sheinbaum supervisa entrega de ayuda humanitaria en Poza Rica. (X/Claudia Sheinbaum)

A una semana de la emergencia por lluvias, Sheinbaum afirma que se atiende a todas las comunidades afectadas de cinco estados

El día de ayer, 16 de octubre de 2025, a través de un video la mandataria compartió los avances en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, a una semana de las fuertes lluvias que dejaron daños severos en las comunidades.

Las afectaciones en la Huasteca mexicana dejaron afectaciones en 108 municipios; el viernes 10 de octubre se instaló el Comité de Emergencias, por lo que todos los días se reúne con gobernadores de los cinco estados para estar informada sobre los avances en la atención a la población.

Mencionó que las afectaciones fueron diversas, desde caminos cerrados por deslaves hasta otros más graves, como es el caso de Poza Rica, Álamo y El Higo, pertenecientes a Veracruz.

Explicó que se encuentran trabajo a través de un sistema estratégico de control y seguimiento de incidencias: “En este sistema podemos mapear cada uno de los caminos que aún se encuentran cerrados y que no se ha tenido acceso, hasta ahora hay 160 localidades a las que todavía no se puede acceder por caminos, hay 47 helicópteros de Defensa, de Marina, de gobiernos de los estados, que están llevando alimentación, están llevando agua a las localidades que todavía se encuentran aisladas”.

La mandataria compartió que hasta el momento la gestión de los trabajos realizados han llevado a que ya estén censadas 26 mil 311 viviendas, de tal forma que la próxima semana, el gobierno federal comenzará a dar los primeros apoyos a la población que se encuentra afectada.