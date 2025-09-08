México

Detienen a viuda e hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac

Las detenidas enfrentan acusaciones por venta y distribución de droga en Tláhuac y operaban frente a grupos rivales como La Unión Tepito

Por Aura Reyna

La Fiscalía de la CDMX
La Fiscalía de la CDMX detuvo a la viuda e hija de 'El Ojos', exlíder del Cártel de Tláhuac, por asociación delictuosa (Fiscalía de CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de María “N” y Samantha “N”, viuda e hija, respectivamente, de Felipe de Jesús “N”, alias El Ojos, exlíder del Cártel de Tláhuac.

Ambas son investigadas por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, relacionado con hechos ocurridos en diciembre de 2020.

De acuerdo con las autoridades, María “N” fue identificada como posible sucesora en el liderazgo del grupo delictivo tras la muerte de El Ojos en 2017, durante un operativo de la Secretaría de Marina.

Dos piezas clave en la estructura del Cártel de Tláhuac

El Ojos murió en un
El Ojos murió en un operativo, el 20 de julio de 2017 (Infobae México)

Según las investigaciones, María “N” habría continuado la disputa por el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac, frente a grupos como La Unión Tepito y Los Rodolfos.

Por su parte, Samantha “N”, alias Sam, fue señalada como presunta operadora financiera del cártel, además de estar involucrada en actividades de comercialización y distribución de estupefacientes en la zona.

Ambas mujeres tenían órdenes de aprehensión vigentes y desde abril de 2024 existía una recompensa para quien proporcionara información que llevara a su captura.

Las detenciones ocurrieron el domingo 7 de septiembre en un operativo conjunto entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Fueron detenidas junto a un hombre, con iniciales G.M. de O. M. enfrenta cargos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por secuestro agravado.

El despliegue se llevó a cabo en la colonia Valle de San Javier, en Pachuca, Hidalgo, lugar donde se ubicaba a las imputadas. Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México e ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se encuentran a la espera de que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina informó que continúa la búsqueda de Liliana “N”, también hija de El Ojos, conocida con los alias Lili o La Voz, quien presuntamente participaba en la venta de droga bajo las órdenes de su madre. Por su localización, permanece vigente una recompensa de 500 mil pesos.

<br>

