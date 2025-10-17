México

Autoridades vigilan niveles del río Suchiate en Chiapas ante posible desbordamiento

Durante la jornada del 15 de octubre, el caudal del río Suchiate aumentó de manera considerable, lo que activó operativos de vigilancia continua

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

El río Suchiate, principal afluente en la frontera sur de México, se encuentra bajo monitoreo permanente tras registrar un pico de hasta el 90 por ciento de su capacidad por las recientes precipitaciones, destacó la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Ante este panorama las autoridades mantienen alerta máxima para prevenir afectaciones en comunidades aledañas ante la posibilidad de un desbordamiento.

Durante la jornada del 15 de octubre, el caudal del río Suchiate aumentó de manera considerable, lo que activó operativos de vigilancia continua coordinados por Julio César Meléndez Domínguez, jefe del Departamento de Logística y Evaluación de Daños de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Posteriormente, el nivel bajó a un 60 por ciento, pero la supervisión permanece.

El monitoreo involucra a los comités comunitarios de Protección Civil en todas las comunidades de la región. Las autoridades han identificado tres ejidos en mayor riesgo: Jesús Rayón, Miguel Alemán y La Libertad, donde residen cerca de 5 mil personas. En estos puntos, se han desplegado planes de acción para evacuación en caso de necesidad, en coordinación con instancias locales, estatales y federales.

Como parte de las medidas preventivas, equipos de Protección Civil han revisado 11 refugios temporales con capacidad para 6 mil personas. Las instalaciones cuentan con suministros, vehículos y personal preparados para atender a la población. También se han difundido campañas de prevención para que las familias resguarden documentos, preparen mochilas de emergencia y contemplen ayuda especial para menores, adultos mayores y enfermos.

Asimismo, autoridades municipales de Protección Civil, han informado a la población que el afluente todavía no representa un riesgo inminente, aunque se mantiene en su máxima capacidad dentro del cauce natural. Además, se recomendó evitar cruzar el río y privilegiar el uso del puente Rodolfo Robles, ya que la fuerza de la corriente incrementa el peligro durante la temporada de lluvias.

Las colonias más vulnerables del municipio, como Ignacio López Rayón, Las Garzas y Brisas del Suchiate, figuran en protocolos de alerta temprana. Un incidente reciente, en el que un joven cayó al río mientras trasladaba mercancía y fue rescatado por balseros, evidenció los riesgos adicionales del aumento del caudal.

Vecinos de la región han señalado que el problema se agrava por la falta de limpieza en drenajes, canales y afluentes, lo que intensifica la posibilidad de inundaciones. Las autoridades reiteran que se mantendrán las labores interinstitucionales y el monitoreo constante ante nuevos pronósticos de lluvias, con el objetivo de emitir alertas preventivas que permitan salvaguardar la integridad de las familias ribereñas.

