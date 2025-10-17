Adrián Marcelo ofrece miles de pesos a un familiar de Aldo de Nigris para grabar podcast

Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar (Captura de pantalla)

La figura de Adrián Marcelo continúa generando controversia en redes sociales desde su entrevista con la madre de Gala Montes, situación que provocó reacciones polarizadas. A raíz de ese episodio, surgió la posibilidad de que algo similar ocurriera con Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris y abuela de Aldo de Nigris, quien recientemente ganó La Casa de los Famosos México.

En el pasado, Doña Leticia expresó interés en ser entrevistada por Adrián Marcelo, lo que motivó a Poncho de Nigris a manifestar su descontento públicamente. Poncho declaró: “Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas, que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”.

La familia De Nigris en la mira de Adrián Marcelo

Aldo, ganó La Casa de los Famosos Mx (Captura de pantalla YouTube)

Pasados varios meses y tras el triunfo de Aldo de Nigris en el reality, Adrián Marcelo utilizó su cuenta en la red social X para reiterar su interés en entrevistar a un integrante de la familia, extendiendo una invitación explícita ahora a Leticia, madre de Aldo, y revelando la suma de 150 mil pesos en efectivo como posible pago por su participación.

El mensaje publicado textualmente señala: “Le ofrezco 150 mil pesos a la Sra. Leticia Denigris para grabar Un Porro Con. Si acepta, favor de ponerse en contacto con mis socios para coordinar los detalles de dicho encuentro”.

Poncho de Nigris confiesa que se alejó de su mamá porque es "tóxica" Credito:IG@ponchodenigris Credito:IG@leticiagdn_

La identidad precisa de la invitada permanece sujeta a interpretación, ya que aunque la abuela de Aldo de Nigris no lleva oficialmente el apellido “De Nigris”, es comúnmente reconocida bajo ese nombre en el entorno mediático.

Al margen de los desacuerdos que ha tenido con Poncho de Nigris, Adrián Marcelo se ha expresado de manera elogiosa sobre Aldo de Nigris y llegó a darle consejos luego de su popularidad tras ganar el reality:

“Con esa esencia, humildad y mentalidad, Aldo Tamez Denigris puede ser el rostro del entretenimiento mexicano, las siguientes décadas. Mis únicos consejos: No cirugías. No romances falsos. No despegarse de la familia. No irse a vivir a CDMX. No soltar su canal de YouTube”.