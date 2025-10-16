México

Trenzatón Neza 2025 convoca a donar cabello contra el cáncer de mama

Las donaciones de cabello serán útiles para la elaboración de pelucas oncológicas que serán destinadas a mujeres y niñas que presentan esta enfermedad

Por Jesús Tovar Sosa

La cuarta edición del Trenzatón
La cuarta edición del Trenzatón Neza busca recolectar cabello para fabricar pelucas oncológicas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, convocó a la ciudadanía a participar en el 4° Trenzatón Neza 2025, una jornada solidaria dedicada a la donación de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas que serán entregadas a mujeres y niñas que enfrentan esta enfermedad.

El evento se llevará a cabo el próximo 20 de octubre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”, ubicado en avenida San Ángel, entre las calles San Bartolo y San Mateo, en la colonia Vicente Villada.

Durante el anuncio oficial, el alcalde destacó que esta jornada no solo busca recolectar donaciones de cabello, sino también crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que en México registra el 90% de sus casos en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de un tratamiento exitoso.

“Este Trenzatón no solo es una causa solidaria, es una muestra de que en Neza sabemos que cuando nos unimos, somos más fuertes. El cáncer de mama se combate con conciencia y comunidad”, expresó Cerqueda Rebollo.

Trenzatón Neza 2025 convoca a
Trenzatón Neza 2025 convoca a donar cabello contra el cáncer de mama. Foto: (Gobierno de Nezahualcóyotl)

Añadió que su gobierno continuará impulsando acciones de prevención, acompañamiento y empatía para atender integralmente a las personas afectadas por esta enfermedad.

El edil subrayó que, aunque el cáncer de mama es más frecuente en mujeres, también puede presentarse en hombres, por lo que es necesario que todos participen como red de apoyo para fomentar la prevención y la sensibilización en la sociedad.

Requisitos para donar cabello

Las personas interesadas en participar en el Trenzatón deberán cumplir con los siguientes requisitos para donar cabello:

  • Tener una longitud mínima de 30 a 40 centímetros.
  • El cabello debe estar limpio y completamente seco.
  • Debe estar atado con ligas en ambos extremos o trenzado.
  • Guardado en una bolsa de plástico limpia.
El alcalde destacó la relevancia
El alcalde destacó la relevancia de la prevención y la participación social en el Trenzatón, invitando a hombres y mujeres a colaborar en la elaboración de pelucas y actividades de concientización. Foto: (Archivo)

Servicios gratuitos y feria comunitaria

Además de la colecta de cabello, el Trenzatón contará con una feria comunitaria organizada en colaboración con la Dirección de las Mujeres de Nezahualcóyotl, donde se ofrecerán diversos servicios y trámites gratuitos relacionados con salud, bienestar y atención a mujeres.

También participará una escuela de estilismo, cuyos integrantes realizarán cortes gratuitos a quienes decidan donar su cabello durante la jornada.

Finalmente, el gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta causa y ser parte de una red de solidaridad que lleva un mensaje de esperanza a quienes atraviesan por uno de los retos más difíciles de su vida.

