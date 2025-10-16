México

Tras viralización de videos de entregas de despensas en bolsas guindas, Alejandro Armenta niega uso partidista

Explicó que las bolsas, que portaban el logotipo del Ayuntamiento de Zihuateutla, posiblemente representaron la única opción viable

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

La circulación en redes sociales de videos donde elementos del Ejército Nacional distribuyen despensas en bolsas guindas, color característico del partido Morena, provocó un debate sobre el posible uso político de los apoyos destinados a personas afectadas en Puebla. El gobernador Alejandro Armenta Mier rechazó cualquier interpretación partidista y defendió las acciones de las fuerzas de seguridad.

Alejandro Armenta Mier, actual gobernador de Puebla, desestimó que la elección del color guinda tuviera motivaciones ligadas a fines proselitistas. Explicó que las bolsas, que portaban el logotipo del Ayuntamiento de Zihuateutla, posiblemente representaron la única opción viable para entregar los suministros de emergencia a la población damnificada. Para el funcionario, las circunstancias de la contingencia obligaron a priorizar la entrega de ayuda por encima de otras consideraciones.

El mandatario estatal señaló que los cuerpos de seguridad cumplen la instrucción de transportar los víveres hacia zonas de difícil acceso, y que centrarse en el color de los empaques constituye un acto de mala fe. Enfatizó que los uniformados tienen la responsabilidad de garantizar que las despensas lleguen a quienes las necesitan, sin considerar elementos ajenos a la labor humanitaria. Estas declaraciones muestran un marcado rechazo de Armenta a las críticas vertidas sobre la logística implementada durante la emergencia.

El gobernador comparó el asunto con posibles escenarios en los que otros partidos políticos distribuyen ayudas en bolsas de colores asociados a sus identidades. Señaló que las discusiones sobre colores distraen la atención del objetivo principal: atender a la población afectada. Además, sugirió evitar controversias relacionadas con la cromática de los empaques de las despensas.

Señaló que “no hay un logotipo partidista, es lo que tenían a la mano para poner las cosas y entregarlas”, y de manera burlona expresó, “estamos exhortando a que ningún ayuntamiento del PAN entregue despensas con bolsas azules, porque ahí nadie va a decir nada porque ahí es normal, es el color del cielo, ¿verdad?, u otro municipio que sea del PRI que entregue en bolsas tricolores porque van a decir que son las que le sobraron de septiembre, del mes patrio. Es el logotipo del municipio, ellos entregan este material seguramente para sus actividades”

Alejandro Armenta también buscó marcar una diferencia de Morena, su partido, en comparación con administraciones pasadas. Afirmó que, a diferencia de gobiernos anteriores del PAN y del PRI, la actual gestión estatal dirige los recursos públicos de manera directa hacia los beneficiarios, sin prácticas discrecionales o corruptas.

