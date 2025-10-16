México

Mercurio anuncia ‘Medley Baladas’, nuevo lanzamiento con canciones de los noventas

La agrupación de pop indicó que esta nueva recopilación de melodías será compartida a los fans el viernes 17 de octubre

Por Omar Martínez

Mercurio tendrá un lanzamiento musical
Mercurio tendrá un lanzamiento musical en los próximos días, informó la propia banda noventera de pop.

La banda noventera de pop, Mercurio, anunció que en los próximos días habrá un lanzamiento musical con canciones de los noventas.

Fue la propia agrupación de pop quien notificó sobre este lanzamiento a través de sus redes sociales oficiales en un video compartido.

Los integrantes revelaron la fecha del estreno del que será el Medley Baladas y aunque dieron pocos detalles e información al respecto, indicaron de qué se trataría.

En el video se aprecia a Elías Chiprout, Héctor Ugarte, Daniel Merlo y Alex Sirvent dar los detalles del Medley Baladas para todos los fans de los noventas y en particular de esta agrupación.

Mercurio tendrá su segundo y
Mercurio tendrá su segundo y tercer concierto con invitados especiales.

Medley Baladas será estrenado el viernes 17 de octubre en todas las plataformas digitales, según lo mencionado por la propia agrupación noventera en el video compartido en sus redes sociales oficiales.

“A partir del 17 de octubre, podrán escuchar en todas las plataformas digitales nuestro nuevo lanzamiento: “Medley Baladas”, escribió Mercurio en una publicación en sus redes sociales oficiales.

Alex Sirvent explicó en el material difundido en sus redes sociales oficiales que se tratará de un popurrí, el cual la banda noventera de pop declaró: “Para nosotros significa muchísimo”.

“Momentazo de un concierto totalmente en vivo que no te puedes perder”, dijo Héctor Ugarte junto a sus demás compañeros de agrupación.

Será una recopilación de las mejores canciones de los noventas. (Facebook/Grupo Mercurio)

Mercurio reiteró que el ‘Medley Baladas’ estará en todas las plataformas digitales para este próximo viernes 17 de octubre.

Hasta el momento, la agrupación noventera de pop no reveló más detalles sobre lo que será este nuevo lanzamiento en plataformas digitales, pero invitó a todos sus fans y seguidores de esta música estar al pendiente.

Mercurio, una de las bandas de pop más populares de los noventas

Mercurio es una banda mexicana de pop formada en 1995. Surgió en la Ciudad de México como un proyecto dirigido al público adolescente y rápidamente se consolidó como uno de los grupos más representativos del pop juvenil en Latinoamérica durante la segunda mitad de los años noventa.

La agrupación fue creada por el productor Toño Berumen, conocido por trabajar con otras bandas exitosas, y tuvo varios cambios de integrantes a lo largo de su trayectoria.

Mercurio se presentó por quinta
Mercurio se presentó por quinta ocasión en 'La Maraka', en la Ciudad de México para ofrecer un concierto con invitados especiales.

El grupo debutó con canciones como Enamorado de ti y Explota corazón, que alcanzaron gran popularidad en radios y canales de música de la época.

Mercurio se distinguió por su estética visual, coreografías y melodías pegadizas, lo que les aseguró una importante base de seguidores entre el público juvenil. Publicaron varios discos y realizaron giras por México y otros países de habla hispana.

