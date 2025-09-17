México

Mercurio reprograma conciertos tras cancelación de dos presentaciones en Monterrey: estas serán las nuevas fechas

La banda noventera estará acompañada con invitados especiales bajo el formato de ‘Mercurio and Friends’, el cual tuvo éxito en la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
Mercurio volverá con su formato
Mercurio volverá con su formato 'Mercurio and Friends' tras suspensión de dos conciertos. Foto: Instagram/grupomercurio.

Las dos presentaciones del grupo de pop ‘Mercurio’ bajo el formato de ‘Mercurio and Friends’ fueron canceladas hace algunos días, las cuales ya estaban programadas para inicios de este mes de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La noticia dejó sorprendidos y molestos a algunos fans debido a que estaban esperando esta doble fecha de conciertos desde semanas pasadas. La popular banda de pop noventera señaló que las fechas serían reprogramadas y que la cancelación de estos shows con invitados especiales fue por razones ajenas a ellos, sino por el recinto local.

Dion Live Center sería el lugar donde serían los conciertos el pasado viernes 5 y sábado 6 de septiembre. El salón de espectáculos local mencionó que esto se debía a acatar las disposiciones señaladas por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, tanto Mercurio como este recinto de Monterrey anunciaron ya las próximas fechas reprogramadas para ‘Mercurio and Friends’.

Viernes 28 y sábado 29
Viernes 28 y sábado 29 de noviembre serán las nuevas fechas de conciertos de 'Mercurio and Friends'. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Los próximos conciertos que se llevarán a cabo y que ya han sido reprogramados para las presentaciones musicales de ‘Mercurio and Friends’ serán el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

De acuerdo con lo declarado tanto por la banda de pop noventera como por el recinto musical, los boletos adquiridos anteriores serán 100% válidos para las nuevas, por lo que no es necesario llevar a cabo algún cambio.

Las funciones reprogramadas se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

- Los boletos del 5 de septiembre serán válidos para el 28 de noviembre de 2025.

- Los boletos del 6 de septiembre serán válidos para el 29 de noviembre de 2025.

Los artistas agradecieron las muestras del cariño del público y su asistencia a su concierto en La Maraka. Crédito: Omar Martínez/Infobae México

¿De qué trata el concepto de Mercurio con ‘Mercurio and Friends’?

‘Mercurio and Friends’ tuvo su primera presentación el sábado 24 de mayo en la Ciudad de México, donde presentó un lleno total. El concepto se refiere a la popular banda noventera, que no solamente se presentará ellos como agrupación, también estarán acompañados en algunas canciones con invitados especiales.

Estos invitados son cantantes del género del pop o integrantes de bandas populares, los cuales también entonan las mismas melodías que la agrupación noventera. De igual manera los ‘friends’ también cantan las canciones de Mercurio.

Durante el primer concierto en la Ciudad de México estuvieron presentes: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba, exintegrante deOV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche.

En estos conciertos en Monterrey estarán presentes: Mario Sandoval, Erika Zaba y Diego Schoening. Cabe destacar que no estarán todos en la misma noche, ya que se presentarán distintos días.

Estas son las nuevas fechas
Estas son las nuevas fechas de 'Mercurio and Friends' en Monterrey. Foto: Instagram/grupomercurio.

Temas Relacionados

Mercurio and FriendsMonterreyNuevo LeónMercurioErika ZabaMoeniaOV7Mario SandovalDiego Schoeningmexico-entretenimiento

Más Noticias

Viuda de Xava Drago, voz de Coda, denuncia amenazas de muerte por herencia del cantante

Ela Corez reveló que ha sido blanco de amenazas directas mientras se resuelve el destino de los bienes del músico, una situación que ha encendido las alarmas en la familia y entre los seguidores

Viuda de Xava Drago, voz

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica

La federación mantiene al técnico mexicano tras empates en eliminatorias y exige reacción inmediata en la próxima Fecha FIFA

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado

La especia que promueve la longevidad y alivia diferentes tipos de dolores

Además de sus usos culinarios, este condimento es ampliamente valorado por sus beneficios para la salud

La especia que promueve la

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Estado de los vuelos en

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: estas personas recibirán el pago el próximo 1 de octubre

Las personas pensionadas deberán mantenerse informadas de las fechas oficiales mediante los canales de comunicación de cada Institución

Pensión IMSS e ISSSTE 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera: los cantantes que se han presentado ante narcotraficantes

Fiscalía del Edomex da de baja a dos funcionarias ligadas con “El Choko”: investigan a otros servidores

Investigan si cuerpos localizados en Tijuana serían de dos agentes de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

ENTRETENIMIENTO

Estos son los precios para

Estos son los precios para Tyler, The Creator, en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Productores se pelean por Abelito y Ninel Conde para estelarizar obras de teatro tras La Casa de los Famosos México

Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón volverá a la pantalla con una película cómica

Elaine Haro habría reaccionado al rechazo de Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos 3

Imelda Tuñón revela que Maribel Guardia no ha mostrado interés por saber de su nieto: “Ni una sola vez me ha preguntado”

DEPORTES

Canelo Álvarez baja lugares entre

Canelo Álvarez baja lugares entre los mejores libra por libra y David Benavidez lo rebasa

“Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford

¿Cómo quedará el partido pendiente entre las Chivas y los Tigres de la jornada 1 de acuerdo a la IA?

Chivas vs Tigres: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX?