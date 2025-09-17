Mercurio reprograma conciertos tras cancelación de dos presentaciones en Monterrey: estas serán las nuevas fechas

Mercurio volverá con su formato 'Mercurio and Friends' tras suspensión de dos conciertos. Foto: Instagram/grupomercurio.

Las dos presentaciones del grupo de pop ‘Mercurio’ bajo el formato de ‘Mercurio and Friends’ fueron canceladas hace algunos días, las cuales ya estaban programadas para inicios de este mes de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La noticia dejó sorprendidos y molestos a algunos fans debido a que estaban esperando esta doble fecha de conciertos desde semanas pasadas. La popular banda de pop noventera señaló que las fechas serían reprogramadas y que la cancelación de estos shows con invitados especiales fue por razones ajenas a ellos, sino por el recinto local.

Dion Live Center sería el lugar donde serían los conciertos el pasado viernes 5 y sábado 6 de septiembre. El salón de espectáculos local mencionó que esto se debía a acatar las disposiciones señaladas por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, tanto Mercurio como este recinto de Monterrey anunciaron ya las próximas fechas reprogramadas para ‘Mercurio and Friends’.

Viernes 28 y sábado 29 de noviembre serán las nuevas fechas de conciertos de 'Mercurio and Friends'. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Los próximos conciertos que se llevarán a cabo y que ya han sido reprogramados para las presentaciones musicales de ‘Mercurio and Friends’ serán el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

De acuerdo con lo declarado tanto por la banda de pop noventera como por el recinto musical, los boletos adquiridos anteriores serán 100% válidos para las nuevas, por lo que no es necesario llevar a cabo algún cambio.

Las funciones reprogramadas se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

- Los boletos del 5 de septiembre serán válidos para el 28 de noviembre de 2025.

- Los boletos del 6 de septiembre serán válidos para el 29 de noviembre de 2025.

Los artistas agradecieron las muestras del cariño del público y su asistencia a su concierto en La Maraka. Crédito: Omar Martínez/Infobae México

¿De qué trata el concepto de Mercurio con ‘Mercurio and Friends’?

‘Mercurio and Friends’ tuvo su primera presentación el sábado 24 de mayo en la Ciudad de México, donde presentó un lleno total. El concepto se refiere a la popular banda noventera, que no solamente se presentará ellos como agrupación, también estarán acompañados en algunas canciones con invitados especiales.

Estos invitados son cantantes del género del pop o integrantes de bandas populares, los cuales también entonan las mismas melodías que la agrupación noventera. De igual manera los ‘friends’ también cantan las canciones de Mercurio.

Durante el primer concierto en la Ciudad de México estuvieron presentes: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba, exintegrante deOV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche.

En estos conciertos en Monterrey estarán presentes: Mario Sandoval, Erika Zaba y Diego Schoening. Cabe destacar que no estarán todos en la misma noche, ya que se presentarán distintos días.

Estas son las nuevas fechas de 'Mercurio and Friends' en Monterrey. Foto: Instagram/grupomercurio.