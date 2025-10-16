México

Los Macuarriors preparan tributo especial a Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo en CDMX: fecha y sede

La entrada para el evento de los dos trovadores será totalmente gratuita

Por Omar Martínez

Habrá un tributo especial en
Habrá un tributo especial en la Ciudad de México para Silvio Rodriguez y Fernando Delgadillo. (Cuartoscuro)

Los Macuarriors están listos para rendirle tributo en la Ciudad de México a dos trovadores muy reconocidos, al cantante cubano Silvio Rodríguez y al mexicano Fernando Delgadillo.

Esta noticia fue difundida en redes sociales, donde se expuso que el evento tendrá lugar este próximo fin de semana en la capital del país.

De igual manera, fue confirmada la sede y fecha del evento donde se le dará el tributo a los dos trovadores.

Durante su concierto en el Auditorio Nacional, el compositor cubano dedicó una polémica canción a Andrés Manuel López Obrador, misma que dedicó en años anteriores a Fidel Castro

Será en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, donde Los Macuarriors le darán tributo a Fernando Delgadillo y Silvio Rodríguez este fin de semana.

La fecha será este domingo 19 de octubre a las 17:00 horas en la Utopía Ixtapalcalli en el Complejo Cultural, Auditorio, ubicado en Ermita Iztapalapa, en el Barrio San Pablo.

Cabe destacar que el acceso al lugar no tiene costo, por lo que la entrada es libre.

El evento tendrá lugar este
El evento tendrá lugar este domingo 19 de octubre en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México. Foto: Facebook/Utopía Ixtapalcalli Quetzalcóatl Ciudad de México.

Breve historia de Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez es un cantautor, poeta y guitarrista cubano nacido el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, Cuba. Su trayectoria artística comenzó a mediados de los años sesenta cuando participó en diversos programas de televisión y cultivó sus primeras composiciones musicales.

En 1967, Silvio Rodríguez se integró al movimiento de la Nueva Trova, junto a otros artistas como Pablo Milanés y Noel Nicola.

Esta corriente musical se caracterizó por abordar temas sociales, políticos y personales, generalmente vinculados al contexto cubano y latinoamericano. Sus canciones destacan por la riqueza poética de las letras y una profunda carga emocional e intelectual.

A lo largo de su carrera, Silvio Rodríguez ha publicado numerosos álbumes. Algunos de sus discos más reconocidos incluyen Al final de este viaje, Mujeres y Unicornio. Canciones como Ojalá, Canción del elegido y Unicornio se han convertido en himnos de la canción de autor en español.

Además de su labor como compositor, ha tenido un papel activo en la cultura cubana y latinoamericana. Su influencia ha alcanzado a varias generaciones y su obra es considerada fundamental dentro de la música popular en español.

Silvio Rodríguez es uno de
Silvio Rodríguez es uno de los cantantes de trova más reconocidos a nivel mundial. Foto: AFP.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera.

Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

Fernando Delgadillo es uno de
Fernando Delgadillo es uno de los cantantes de trova más importantes del país. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

