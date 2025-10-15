Leo Rizzi prepara concierto en CDMX para este mes de octubre: fecha y sede

Leo Rizzi ofrecerá un concierto en la Ciudad de México este mes de octubre. (Cuartoscuro)

Leo Rizzi, cantante español, anunció que ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para todos sus fans en este mes de octubre.

Ya hay fecha y sede para el evento musical del artista, el cual continuará con su promoción de Pájaro Azul, el cual es su último lanzamiento musical.

Los preparativos ya están listos y la venta de boletos sigue para el concierto del cantante originario de España.

Cabe destacar que anteriormente, Leo Rizzi ya se había presentado en la Ciudad de México, pero regularmente en distintos festivales, por lo que no es la primera ocasión en que pisará un escenario de la capital del país.

El evento musical tendrá lugar el miércoles 22 de octubre. (Instagram/@leorizzi)

El concierto de Leo Rizzi de la Ciudad de México será el próximo miércoles 22 de octubre en el salón de espectáculos La Maraka.

Desde hace semanas, el artista europeo ya había anunciado el evento musical en la capital del país, pero en los últimos días se le ha dado más promoción en sus redes sociales oficiales.

De igual manera, Leo ha compartido fotografías en Instagram de su concierto en la Ciudad de México para el miércoles 22 de octubre. También, el artista ha publicado que está en la capital del país, principalmente en el Zócalo.

El concierto será en La Maraka el próximo miércoles 22 de octubre. Foto: Instagram/@leorizzi.

Un poco de la biografía de Leo Rizzi

Leo Rizzi es un cantautor español nacido en Ibiza en 1998. En su adolescencia comenzó a compartir versiones y composiciones propias en redes sociales.

Luego se trasladó a Valencia para continuar su formación, lo que facilitó el desarrollo de su estilo y lo consolidó como una voz emergente en el pop alternativo en español.

En 2021, lanzó el sencillo Amapolas, que le brindó reconocimiento tanto en España como en Latinoamérica.

Su propuesta musical se define por la combinación de pop, folk y electrónica, junto a letras introspectivas y una voz singular. Gracias a esta mezcla y a su capacidad de conectar con el público joven, Rizzi amplió rápidamente su base de seguidores por medio de plataformas digitales.

Leo Rizzi alcanzó fama internacional, principalmente en Latinoamérica por su álbum 'Amapolas'. Foto: Instagram/@leorizzi.

Temas como Berlín y Antibiótico, además de Amapolas, han fortalecido su posición en las listas populares y le han permitido colaborar con músicos internacionales.

A lo largo de su trayectoria, Leo Rizzi se ha caracterizado por la autenticidad y la exploración de cuestiones personales en sus creaciones, como el amor, la identidad y la búsqueda de sentido.

Este enfoque, sumado a su constancia y originalidad, lo coloca entre las promesas más destacadas de la nueva generación musical española.