Hallan kilos de cocaína ocultos en tanque de combustible de camión en Querétaro

En el decomiso hecho en la carretera federal 57 se utilizó un binomio canino para detectar el contenedor con presunta cocaína | X / @Santiagod181281, @GnMexa

Un importante decomiso de cocaína fue realizado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, tras el hallazgo de un camión abandonado con droga oculta en sus tanques de combustible. El operativo fue encabezado por la Guardia Nacional (GN) y se llevó a cabo en el kilómetro 151 de la carretera federal 57, una de las rutas más transitadas del Bajío mexicano.

El vehículo tipo torton con redilas fue reportado por ciudadanos desde el 24 de septiembre al observar que permanecía estacionado por varios días sin movimiento. Elementos de la Guardia Nacional-División Carreteras, con destacamento en Palmillas, acudieron al sitio y aseguraron el camión, trasladándolo a un corralón federal para su inspección.

Durante la revisión, binomios caninos detectaron sustancias ilícitas en los tanques de combustible. Al desmantelarlos, se encontraron al menos 80 paquetes envueltos en plástico con una sustancia blanca con características similares a la cocaína. El cargamento fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien ya abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Toda la droga incautada quedó a disposición del Ministerio Público Federal en Querétaro | X / @foro_militar

Este decomiso de cocaína en San Juan del Río representa uno de los golpes más relevantes al tráfico de drogas en Querétaro durante 2025. La carretera 57, que conecta la Ciudad de México con San Luis Potosí y Monterrey, ha sido identificada como una vía estratégica para el traslado de estupefacientes por parte de organizaciones criminales.

Las autoridades no reportaron detenidos, ya que el camión se encontraba sin tripulantes y no fue reclamado por ningún propietario. Sin embargo, se investiga si el cargamento está vinculado a células delictivas que operan en el corredor industrial del Bajío, donde se han detectado rutas de trasiego ilegal de drogas, armas y migrantes..

En el contexto del narco en Querétaro: la detención de “Franco 6” del Cártel del Golfo

Este decomiso se suma a la reciente detención de Felipe Jesús Ceballos Tovar, “Franco 6”, presunto jefe de plaza del Cártel del Golfo en Querétaro. El operativo, realizado el 2 de julio de 2025, incluyó cateos en la colonia La Nueva Unidad y el Fraccionamiento Puerta Real, donde también fue capturado Marcelino Luna Rodríguez, apodado como “El Brócoli”.

En el lugar fueron aseguradas dosis de drogas y automóviles de lujo | SSPC

Ambos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), y las fiscalías de Querétaro y Guanajuato. Se les acusa de delincuencia organizada, distribución de drogas y homicidios.

“Franco 6” operaba en Santiago de Querétaro, San Miguel de Allende y los límites con Celaya, Guanajuato. Su captura, junto con el decomiso de cocaína en San Juan del Río, evidencia el avance de las autoridades en la desarticulación de redes criminales en el centro del país.