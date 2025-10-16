México

El método exprés para quitar manchas de aceite de la mezclilla sin tallar de más

Un truco casero que actúa rápido sobre residuos grasos y deja la tela impecable sin esfuerzo

Por Gerardo Lezama

La harina de maíz elimina
La harina de maíz elimina manchas de aceite en mezclilla sin dañar la tela. (Foto: Canva)

Las manchas de aceite en prendas de mezclilla son de las más difíciles de eliminar. Ya sea por cocinar, comer fuera o un accidente cotidiano, el residuo graso se adhiere a las fibras y puede arruinar el pantalón si no se trata correctamente. Afortunadamente, existe un método casero que permite removerlas sin tallar de más ni dañar la tela.

Este truco funciona incluso en manchas secas o que llevan días en la prenda. Lo mejor: no requiere productos costosos ni procesos complicados. Solo se necesita un ingrediente común que suele estar en cualquier cocina: harina de maíz.

Paso a paso para aplicar el truco

  1. Colocá la prenda sobre una superficie plana, con la mancha visible y bien extendida.
  2. Espolvoreá una capa generosa de harina de maíz sobre la zona afectada. La harina actúa como absorbente natural y ayuda a extraer el aceite de las fibras.
  3. Dejá reposar entre 30 y 60 minutos, sin mover ni frotar. Durante ese tiempo, la harina irá captando la grasa.
  4. Retirá el exceso con un cepillo suave o una toalla seca, sin aplicar presión.
  5. Lavá la prenda como de costumbre, preferentemente con agua tibia y jabón neutro. Si la mancha persiste, podés repetir el proceso antes de secar.

Este método es efectivo porque la harina absorbe el aceite sin esparcirlo ni fijarlo más en la tela. A diferencia de otros productos como detergentes agresivos o quitamanchas industriales, no altera el color ni la textura del pantalón.

La harina de maíz actúa
La harina de maíz actúa como absorbente natural y extrae el aceite de las fibras.

¿Qué tipo de mezclilla funciona mejor?

El truco es compatible con mezclilla gruesa, stretch o tipo denim clásico. En prendas delicadas o con acabados especiales, se recomienda probar primero en una zona poco visible.

Consejos adicionales

  • No uses agua antes de aplicar la harina, ya que puede fijar la mancha.
  • Evitá el uso de secadora hasta confirmar que el aceite se eliminó por completo.
  • Si la mancha es reciente, el truco funciona aún mejor.
El truco funciona mejor en
El truco funciona mejor en manchas recientes y puede repetirse si es necesario. (Foto: Canva)

Además de la harina de maíz, algunos usuarios han probado con fécula de papa o talco, aunque los resultados pueden variar según el tipo de tela.

Lo importante es actuar rápido y evitar el contacto con agua antes de aplicar el absorbente. Este truco también puede usarse en chamarras, faldas o prendas de mezclilla clara, siempre verificando que no haya residuos antes del lavado final.

Este método casero se ha popularizado en redes sociales por su efectividad y rapidez. Es una solución práctica para quienes buscan cuidar sus prendas sin recurrir a químicos ni procesos costosos.

