Wendy Guevara y Las Perdidas reaccionan al mensaje que les mandó Ariana Grande y Cynthia Erivo

Esto dijeron "Las Pérdidas" del anuncio del cast de "Wicked" (Composición fotográfica-REUTERS/Mario Anzuoni/ Infobae México/José Luis Cruz

Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la nueva versión cinematográfica de Wicked, sorprendieron a los mexicanos tras enviar un mensaje especial a través de la cuenta oficial de Universal Pictures México.

Con motivo del estreno de la esperada secuela de la historia precuela de El Mago de Oz, ambas artistas anunciaron un evento de Halloween en México y revelaron a Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez de Las Perdidas, como anfitrionas del evento.

En el video, las actrices expresaron : “Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas…”, haciendo referencia al video viral que catapultó a Wendy y sus amigas a la fama nacional.

Ariana Grande y Cynthia Erivo mandan mensaje a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres: “Hola Perdidas” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Ariana Grande, quien interpreta a Glinda la Buena, y Erivo, en el rol de Elphaba, la Bruja Mala del Oeste, invitaron a los mexicanos a asistir al evento disfrazados de los personajes del mundo de El Mago de Oz.

Por supuesto, Las Perdidas ya reaccionaron al inesperado video de Ariana Grande y Cynthia Erivo. Wendy compartió en sus redes el video y añadió el texto “Qué emoción”. La publicación fue comentada por Karina Torres, quien fiel a su estilo expresó: “Claro, hermanas. Ahí nos veremos dándolo todo, migajeras”. Por su parte, Paola Suárez también compartió el clip y dijo: “Qué emoción, comadres. Ahí nos vemos”.

¿De qué tratará ‘Wicked: Por Siempre’?

Esta imagen difundida por Universal Pictures muestra a Cynthia Erivo, izquierda, y Ariana Grande en una escena de la película "Wicked".(Universal Pictures via AP)

Elphaba se convierte en fugitiva tras desafiar abiertamente al Mago, quien manipula la opinión pública para hacerla parecer una amenaza para Oz. Glinda, por su parte, adopta el rol público de la Bruja Buena del Norte y se alía con el Mago, aunque interiormente cuestiona sus propias acciones y la dirección que ha tomado su vida.

La trama explora el conflicto entre ambas protagonistas, que ahora se encuentran en bandos opuestos a pesar de su amistad previa. Elphaba, mientras huye, intenta liberar a los animales oprimidos de Oz y buscar justicia, lo que la lleva a enfrentarse directamente con aquellos en el poder, incluido el Mago y Madame Morrible. La tensión política y personal crece, hasta que las consecuencias de sus decisiones afectan tanto a Oz como a su propia relación de amistad. El segundo acto culmina con una reinterpretación de los eventos clásicos de ‘El mago de Oz’, revelando secretos y matices desconocidos sobre los personajes principales.