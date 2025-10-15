México

Ariana Grande y Cynthia Erivo mandan mensaje a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres: "Hola Perdidas"

Las populares influencers mexicanas se han hecho tendencia luego de que las cantantes incluso las imitaron y usaron su viral frase

Por Marco Ruiz

Ariana Grande y Cynthia Erivo
Ariana Grande y Cynthia Erivo mandan mensaje a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres: “Hola Perdidas” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Una invitación internacional llega para Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres.

Las artistas estadounidenses Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la película musical “Wicked”, enviaron un mensaje audiovisual dirigido específicamente al trío mexicano, conocido popularmente como “Las Perdidas”.

Este saludo, difundido este 15 de octubre de 2025 a través de redes sociales y plataformas digitales, se integra a la campaña promocional del esperado estreno.

Las protagonistas de Wicked lanzan mensaje a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres 3. Crédito: univesalmx

El mensaje personalizado: guiño a la cultura pop mexicana entre Ariana Grande y Las Perdidas

Ariana Grande y Cynthia Erivo inician el video con un saludo: "Hola, Wendy, Paola y Karina“.

Utilizando el término “perdidas” de manera reiterada, ambas intérpretes establecen una conexión directa con el seudónimo del grupo mexicano.

“Escuchamos que tal vez estén un poco perdidas en algún lugar de Oz”, dice una de ellas en el audiovisual. La conversación entre ambas se desarrolla en tono festivo, mencionando la organización de una fiesta especial en México.

La pieza, que retoma la estética y referencias del universo de “Wicked”, contiene frases como: "Todos aquí nos hablaron de ustedes y de su fabulosa energía mágica“, y hace énfasis en la expectativa generada por la posible participación de las “Perdidas” como anfitrionas de la “Fiesta de Disfraces Mágica y Malvada”, evento temático centrado en el musical y con énfasis en el público mexicano. 

Ariana Grande imita a Las Perdidas

Wendy GuevaraPaola Suárez y Karina Torres son conocidas en México e Hispanoamérica por su presencia digital y su participación de la primera en La Casa de los Famosos México 1.

Su salto al reconocimiento internacional se ha vinculado a sus colaboraciones con marcas, artistas y figuras globales. Su implicación en dinámicas mediáticas suele tener repercusión viral en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

La elección de Grande y Erivo de personalizar un saludo hacia ellas subraya la relevancia cultural de las “Perdidas” entre la audiencia hispanoparlante joven. “Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México. ¿Y adivinen quiénes serán las anfitrionas? Ustedes”, se escucha en la grabación. Este guiño ha sido interpretado como una estrategia para fortalecer la relación entre la franquicia cinematográfica y los públicos latinos.

Ariana Grande imita a Las
Ariana Grande imita a Las Perdidas REUTERS/Kylie Cooper

Fans esperan la respuesta de Las Perdidas a Ariana Grande y Cynthia Erivo&nbsp;

Hasta el momento, GuevaraSuárez y Torres no han publicado un mensaje en respuesta al video, mientras que la expectativa de su presencia en el evento crece entre los seguidores del trío y la prensa especializada. Según datos de El País, las menciones a “Perdidas” y “Wicked” experimentaron picos en tendencias regionales tras la difusión del audiovisual.

El mensaje de Ariana Grande y Cynthia Erivo termina de forma alusiva: “Es hora de que ambas volemos”, consolidando el vínculo entre las artistas estadounidenses, el musical y las figuras mexicanas invitadas.

