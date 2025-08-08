México

Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo aseguraron fuerzas federales

Un operativo en Palenque permitió que las autoridades también aseguraran un arma de fuego y bultos de sosa cáustica

Por Fabián Sosa

Guardar
Las autoridades incautaron 900 kilos
Las autoridades incautaron 900 kilos de metanfetamina en Chiapas.(FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina durante una diligencia realizada en Palenque, Chiapas.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos adscritos a la AIC, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México mediante la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Ministerio Público Federal condujo la acción.

Durante la intervención, autoridades aseguraron un arma de fuego, reactores, cerca de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos y otros objetos en el predio.

Tanto los objetos asegurados como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta la investigación.

La metanfetamina en México

En un operativo coordinado, las
En un operativo coordinado, las auutoridades aseguraron un predio que contaba con bultos de con sosa cáustica, metanfetamina y un arma de fuego. (FGR)

La metanfetamina, conocida también como “meta”, es un estimulante del sistema nervioso central. Su uso médico está restringido y regulado, siendo Desoxyn el único medicamento de marca aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Según la DEA, la mayor parte de la metanfetamina distribuida en Estados Unidos proviene de organizaciones criminales mexicanas que la fabrican y trafican, incluyendo en territorios como Hawái.

Aunque existen laboratorios caseros clandestinos en suelo estadounidense, su escala de producción es muy inferior a la de los grupos mexicanos. Los métodos de elaboración dependen de la disponibilidad de precursores químicos.

En estos laboratorios domésticos, suele emplearse pseudoefedrina, un compuesto presente en algunos medicamentos; en contraste, la metanfetamina producida en México utiliza otros precursores.

Desde 2005, la Ley para Combatir la Epidemia de Metanfetamina exige que productos con pseudoefedrina, efedrina o fenilpropanolamina se mantengan fuera del alcance directo del público en farmacias. Los compradores deben presentar identificación y firmar un registro en cada compra.

Las autoridades aumentaron la presencia
Las autoridades aumentaron la presencia de elementos en diferentes entidades del país para combatir el tráfico de esta droga. (FGR)

La metanfetamina aparece en forma de pastillas o polvo. Su versión “cristal” se distingue por fragmentos que asemejan vidrio o pequeñas rocas brillantes, de tonos blanco azulados y variados tamaños.

La metanfetamina se consume por vía oral, inhalada, inyectada o fumada. Para potenciar sus efectos, los usuarios tienden a incrementar la dosis, la frecuencia o a modificar el modo de administración.

Este estimulante posee un alto nivel adictivo y potencia el sistema nervioso central. Fumarla o inyectarla suele generar una breve pero intensa sensación de euforia, mientras que la ingestión oral o la inhalación producen efectos más prolongados, que pueden durar hasta 12 horas.

Estos efectos se deben a la liberación de grandes cantidades del neurotransmisor dopamina en áreas cerebrales vinculadas al placer. El consumo prolongado ocasiona múltiples daños a la salud física y mental.

Temas Relacionados

Narco en MéxicoSeguridadDrogasMetanfetaminaChiapasmexico-noticias

Más Noticias

Este es el efecto del fluoruro de estaño y razón del retiro de la pasta Colgate Total Clean Mint

La Cofepris hizo la alerta a los consumidores el pasado 4 de agosto

Este es el efecto del

Descubren megalodón en cenote: INAH exhibe hallazgo en museo de Tulum, Quintana Roo

A 28 metros de profundidad se descubrieron restos de este depredador marino prehistórico que se extinguió hace dos millones de años

Descubren megalodón en cenote: INAH

Quién es la Dra. Lares, la nueva compañera del Dr. Simi, que lo acompañará en su misión por la salud

Con un diseño en peluche y botarga, la Dra. Lares se integra al imaginario visual de la cadena farmacéutica

Quién es la Dra. Lares,

Más de mil minutos de tremor sacudieron al Popocatépetl en las últimas 24 horas

Durante la mañana se observó una emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, con dirección oeste suroeste

Más de mil minutos de

Kenia Os y Peso Pluma se agarran a almohadazos por un trend de TikTok: “Natural, no como Ángela y Nodal”

Usuarios de redes sociales compararon los videos que las parejas publicaron en redes sociales

Kenia Os y Peso Pluma
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura 900 kilos de

FGR asegura 900 kilos de metanfetamina en Chiapas a través de la Agencia de Investigación Criminal

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos por presunto terrorismo en prisión de EEUU

Militares detienen a tres mujeres que cargaban con fusiles AK-47 y municiones en Culiacán

Sheinbaum dijo que no estaba al tanto de los vínculos de Maduro con el Cártel de Sinaloa: “Es la primera vez que lo oímos”

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma se agarran a almohadazos por un trend de TikTok: “Natural, no como Ángela y Nodal”

Facundo desaparece de La Casa de los Famosos México: habitantes se preocupan y las redes sociales especulan

José Madero en CDMX: Sede, preventa, fecha y todo lo que debes saber para ir a su concierto

Estadio GNP Seguros: a un año de su reapertura estos son los conciertos que hubo y todos los que vienen

Priscilla Valverde es duramente atacada en redes sociales y su equipo responde: “Desprecio y discriminación”

DEPORTES

Esposa de Sergio Canales da

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales

Osmar Olvera logra que Ma Jin se quede en México como su entrenadora: “Hablé con la presidenta y se resolvió”

Samuel García confirma duelo de repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey

Dónde ver los partidos de los Playoffs LMB 2025, fecha y horarios

¿Posible reencuentro con Messi? Selección Mexicana tendría un duelo amistoso con Argentina