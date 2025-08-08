Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo aseguraron fuerzas federales

Las autoridades incautaron 900 kilos de metanfetamina en Chiapas.(FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina durante una diligencia realizada en Palenque, Chiapas.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos adscritos a la AIC, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México mediante la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Ministerio Público Federal condujo la acción.

Durante la intervención, autoridades aseguraron un arma de fuego, reactores, cerca de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos y otros objetos en el predio.

Tanto los objetos asegurados como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta la investigación.

La metanfetamina en México

La metanfetamina, conocida también como “meta”, es un estimulante del sistema nervioso central. Su uso médico está restringido y regulado, siendo Desoxyn el único medicamento de marca aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Según la DEA, la mayor parte de la metanfetamina distribuida en Estados Unidos proviene de organizaciones criminales mexicanas que la fabrican y trafican, incluyendo en territorios como Hawái.

Aunque existen laboratorios caseros clandestinos en suelo estadounidense, su escala de producción es muy inferior a la de los grupos mexicanos. Los métodos de elaboración dependen de la disponibilidad de precursores químicos.

En estos laboratorios domésticos, suele emplearse pseudoefedrina, un compuesto presente en algunos medicamentos; en contraste, la metanfetamina producida en México utiliza otros precursores.

Desde 2005, la Ley para Combatir la Epidemia de Metanfetamina exige que productos con pseudoefedrina, efedrina o fenilpropanolamina se mantengan fuera del alcance directo del público en farmacias. Los compradores deben presentar identificación y firmar un registro en cada compra.

La metanfetamina aparece en forma de pastillas o polvo. Su versión “cristal” se distingue por fragmentos que asemejan vidrio o pequeñas rocas brillantes, de tonos blanco azulados y variados tamaños.

La metanfetamina se consume por vía oral, inhalada, inyectada o fumada. Para potenciar sus efectos, los usuarios tienden a incrementar la dosis, la frecuencia o a modificar el modo de administración.

Este estimulante posee un alto nivel adictivo y potencia el sistema nervioso central. Fumarla o inyectarla suele generar una breve pero intensa sensación de euforia, mientras que la ingestión oral o la inhalación producen efectos más prolongados, que pueden durar hasta 12 horas.

Estos efectos se deben a la liberación de grandes cantidades del neurotransmisor dopamina en áreas cerebrales vinculadas al placer. El consumo prolongado ocasiona múltiples daños a la salud física y mental.