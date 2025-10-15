México

Papás de Fede Dorcaz piden respeto y esperan justicia: “Déjenle el nombre bien limpio”

María Eugenia y Walter Dorcaz se pronunciaron ante el asesinato de su hijo en las calles de la Ciudad de México

Por Jazmín González

Los papás de Fede Dorcaz
Los papás de Fede Dorcaz se mostraron destrozados ante lo ocurrido en la capital del país. (IG/fededorcaz)

Familiares y amigos de Fede Dorcaz se reunieron en la Ciudad de México para despedir al cantante y modelo argentino, quien fue asesinado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Entre los asistentes se encontraban varios de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality en el que debutaría Dorcaz junto a su novia, Mariana Ávila.

Además de algunos de sus colegas del medio, a la capital del país también llegaron María Eugenia y Walter Dorcaz, sus padres, quienes en un encuentro con la prensa pidieron respeto por el nombre de su hijo.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

Padres de Fede Dorcaz esperan que se haga justicia tras el asesinato de su hijo

En un encuentro con los micrófonos de TV Notas y más medios, los papás del cantante argentino se pronunciaron ante las teorías que han circulado en redes sociales sobre el asesinato del joven.

“En el nombre de Fede, de lo que amaba México, lo único que pido es respeto, que no se digan cosas que no son reales. Fede era un ser de luz. Amaba la música, amaba los sueños y sobre todas las cosas, amaba a la gente. No puedo decir mucho más, me arrebataron la vida. Hoy estoy sin Fede”, dijo María Euegenia a punto de romper en llanto.

Asimismo, explicó que aunque los detalles sobre la carpeta de investigación no pueden ser compartidos públicamente, esperan que se haga justicia. Mientras que Walter Dorcaz, entre lágrimas, descartó completamente que su hijo estuviera en “malos pasos”.

Déjenle el nombre bien limpio, quiero que se encarguen de eso, se los pido, por favor. Él era un luchador, era sano, él se merecía todo y justicia, por favor”, expresó.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Mamá de Fede Dorcaz recuerda el último mensaje que le envió a su hijo

De acuerdo con María Eugenia, el último mensaje que le envió a su hijo estaba relacionado con su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues sabía que ese día comenzaban los ensayos; sin embargo, ya no recibió respuesta.

“Las mamás tenemos un sexto sentido, y yo le pregunté, porque él era un poco cabr** y no me contestaba los mensajes como cualquier chico joven, y le pregunto, justo a la hora, más o menos que pasó (su asesinato), ya no me contestó: Le digo: ‘¿cómo te fue en el bailongo?’“, recordó.

La cantante compartió parte del último día que pasó con Fede Dorcaz en Las Estrellas Bailan en Hoy Crédito: Instagram: Mariana Ávila

Finalmente, compartieron una vez más el amor que Fede sentía por México y lo “increíble y maravilloso” que era pese a las versiones que circulan sobre su asesinato.

