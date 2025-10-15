México

Mariana Ávila revela video del último día que pasó junto a Fede Dorcaz, cantante asesinado en CDMX

El cantante y modelo argentino perdió la vida tras un ataque armado en la capital del país

Por Jazmín González

Después de días en silencio,
Después de días en silencio, Mariana Ávila compartió un nuevo mensaje para su novio. (IG: @soymarianaavila)

Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, perdió la vida la noche del 9 de octubre tras un ataque armado dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Su muerte causó gran impacto en el mundo de los espectáculos debido a que se tenía prevista su participación en Las Estrellas Bailen en Hoy, reality de Televisa que dio inicio el pasado 13 de octubre.

Ademas del cantante y modelo argentino, su novia Mariana Ávila también sería parte del proyecto, por lo que varios de los momentos que compartieron juntos dentro de la televisora han sido publicados en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Mariana Ávila publica emotivo video de su último día junto a Fede Dorcaz

Tras la muerte del cantante, Mariana Ávila ha usado sus redes sociales para expresar su sentir ante la información que circula en redes sociales.

Sin embargo, recientemente sorprendió al publicar en su cuenta personal de Instagram un video junto a Fede Dorcaz del último día que pasaron juntos dentro de Televisa, donde se reunían para ensayar los números que presentarían en el reality.

“Algún día nos volveremos a abrazar, mi amor. Si hubiese sabido que ese era el último día que pasaríamos juntos, jamás te hubiera dejado ir”, se lee en el breve clip.

La cantante compartió parte del último día que pasó con Fede Dorcaz en Las Estrellas Bailan en Hoy Crédito: Instagram: Mariana Ávila

Horas después de su publicación, la cantante ofreció sus primeras declaraciones y rompió en llanto al remarcar que Fede Dorcaz nunca aceptó “manchar su imagen”.

“Él era un ángel, no hay nada malo que puedan decir de él porque era un buen hijo, un buen novio. Era mi mejor amigo, mi compañero, el amor de mi vida”, expresó entre lágrimas.

Mariana Avila pide justicia y no mentiras ante el asesinato de su novio

Días antes de hablar públicamente, la intérprete se pronunció en su cuenta de X sobre las versiones que circulan acerca del asesinato de Fede Dorcaz en la Ciudad de México.

(Captura de imagen)
(Captura de imagen)

De acuerdo con Ávila, lo ocurrido la noche del 9 de octubre fue un asalto y no un ataque directo como se ha llegado a mencionar, por lo que pidió que no se dañara la imagen de alguien que “siempre fue correcto”.

“En este mundo de perversión siempre mi Fede recibió propuestas para que su carrera ‘la impulsaran rápido’, jamás en la vida aceptó, jamás y nunca, siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer que vender su imagen. Siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas”, tuiteó.

