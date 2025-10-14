Surge nueva teoría sobre el asesinato de Fede Dorcaz: por culpa de un fuerte video que subió y luego eliminó

El video grabado por Fede Dorcaz días antes de su muerte reaviva las hipótesis sobre el móvil del crimen (Fede Dorcaz, Instagram)

La difusión de un video grabado por Fede Dorcaz días antes de su muerte ha reavivado las especulaciones en torno a las circunstancias de su asesinato. El programa Siéntese Quien Pueda presentó una nueva hipótesis que vincula la publicación de ese material con el ataque que terminó con la vida del cantante argentino de 29 años, quien se encontraba en plena promoción de su sencillo ‘A su medida’.

El jueves 9 de octubre, la noticia del fallecimiento de Fede Dorcaz se comunicó durante el programa matutino Hoy, donde el artista había sido seleccionado para participar en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy.

Los presentadores, con una rosa blanca en las manos, expresaron sus condolencias a los familiares y, en particular, a Mariana Ávila, quien además de ser su pareja sentimental desde 2023, iba a compartir escenario con él como dupla de baile.

La relación entre Mariana Ávila y Fede Dorcaz se hizo pública en abril de 2024, cuando la influencer compartió un video en el que ambos aparecían juntos, aunque solo se distinguía parte del torso del cantante, quien la abrazaba. Desde entonces, Ávila ha utilizado la red social X para enviar mensajes dirigidos a Dorcaz, manteniendo viva la memoria de su vínculo.

Fede Dorcaz fue asesinado a tiros en Ciudad de México tras ensayar para 'Las Estrellas Bailan en Hoy' (IG/fededorcaz)

El día del asesinato, Fede Dorcaz se desplazaba en una camioneta por una de las principales avenidas de la Ciudad de México, tras haber ensayado en Televisa para el segmento de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Según relató Otto Rojas, publicista del cantante, en una entrevista difundida por Siéntese Quien Pueda, Mariana Ávila se encontraba “muy desesperada, muy nerviosa, porque habían pasado más de dos horas que no podía comunicarse con Fede”.

Rojas detalló que ambos habían salido de los ensayos en vehículos separados y, tras intercambiar mensajes de despedida, Ávila intentó reiteradamente contactarlo. “A las 10:30 aproximadamente, Mariana hace otro intento de llamarlo y le contestan el teléfono de Fede, la policía”, explicó Otto Rojas.

La confirmación de la muerte llegó cuando Otto Rojas y un amigo de Mariana Ávila acudieron a la medicatura forense para realizar el reconocimiento del cuerpo.

Mariana Ávila, pareja de Fede Dorcaz, intentó comunicarse con él sin éxito antes de conocer la noticia (IG: @soymarianaavila)

El fin de semana posterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio de Federico Ezequiel Dorcazberro, quien “fue agredido con disparos de arma de fuego” por individuos que se desplazaban en motocicleta, según los datos oficiales.

En cuanto a los posibles móviles del crimen, existen versiones que apuntan a un ataque directo. En la entrevista con Siéntese Quien Pueda, Otto Rojas confirmó que Fede Dorcaz “efectivamente grabó un asalto unos días antes, de un robo, y tenía el video y lo difundió; pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales”.

La Fiscalía de Ciudad de México abrió una investigación por el homicidio de Federico Ezequiel Dorcazberro (Captura de imagen)

Esta acción ha sido interpretada por la presentadora venezolana Carolina Sandoval como un posible detonante del ataque: “sus enemigos, quienes supieron que subió este video, lo hubieran podido amedrentar”, sostuvo Carolina Sandoval en el programa.

La familia de Fede Dorcaz recibió la noticia de su fallecimiento a través de una videollamada realizada por Otto Rojas, según relató Sandoval en el programa.