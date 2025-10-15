México

Mujeres con Bienestar Edomex: esta es la fecha límite de pago del bimestre septiembre-octubre 2025

Las beneficiarias recibirán 2 mil 500 pesos en su tarjeta, y las autoridades recomiendan mantenerse atentas a la fecha límite para evitar contratiempos

Por Lorna Huitrón

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México ha confirmado oficialmente el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, una noticia esperada por miles de beneficiarias que dependen de este apoyo económico para cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, los depósitos se realizarán los días 13, 14 y 15 de octubre, directamente en la tarjeta Mujeres con Bienestar. Este pago corresponde al quinto bimestre del año y mantiene el monto establecido de dos mil 500 pesos, que se otorgan de manera bimestral a las mujeres inscritas en el programa.

Objetivo del programa Mujeres con Bienestar

El objetivo principal de esta pensión es respaldar a mujeres en situación de vulnerabilidad, marginación o desempleo, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y garantizar su acceso a servicios básicos.

Además del apoyo económico, el programa ofrece beneficios complementarios como servicios médicos, asistencia psicológica, asesoría jurídica, descuentos en establecimientos y capacitaciones para el autoempleo.

Fecha límite de pago y recomendaciones

Las autoridades han destacado que la fecha límite para recibir el pago del bimestre septiembre-octubre es el 15 de octubre, por lo que se exhorta a las beneficiarias a verificar su saldo y confirmar la recepción del depósito dentro del periodo establecido. Pasado ese plazo, no se contemplan prórrogas para el retiro del apoyo correspondiente.

Asimismo, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y del programa Mujeres con Bienestar, ya que se han detectado sitios y perfiles falsos que buscan obtener información personal de las beneficiarias. Para evitar fraudes, se sugiere no compartir datos personales, números de tarjeta o contraseñas fuera de las plataformas oficiales.

Un programa clave para el bienestar de las mexiquenses

El programa Mujeres con Bienestar se ha consolidado como una de las estrategias sociales más importantes en la entidad, con miles de beneficiarias que reciben apoyo constante para enfrentar los retos económicos. Este esquema forma parte del compromiso del gobierno mexiquense con el fortalecimiento de la economía familiar y la equidad de género.

Se recuerda a las participantes que pueden consultar su saldo a través de la aplicación Mujeres con Bienestar, disponible para dispositivos móviles, o directamente en los cajeros del Banco del Bienestar, para confirmar que el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 ya fue realizado.

Las beneficiarias recibirán dos mil 500 pesos en su tarjeta, y las autoridades recomiendan mantenerse atentas a la fecha límite para evitar contratiempos.

