México

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta mexicana muy sencilla de realizar

Este tradicional platillo nacional es fácil de preparar

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Una de las variantes más
Una de las variantes más deliciosas de las enchiladas (Youtube/JaujaCocinaMexicana)

Las enchiladas representan uno de los platillos más versátiles y emblemáticos de la cocina mexicana. Aguascalientes, ubicado en el corazón del país, ofrece una versión sencilla y accesible que resalta los sabores tradicionales y la practicidad en su preparación. El carácter casero y familiar de estas enchiladas ha mantenido su vigencia a lo largo del tiempo y continúa siendo preferido en reuniones, celebraciones y comidas cotidianas.

El plato típico se distingue por una combinación de tortilla, salsa roja suave, relleno de papa y zanahoria, con la opción de agregar pollo, decorado con lechuga, crema y queso fresco. Esta versión, originaria de Aguascalientes, cobra relevancia por su sencillez y adaptabilidad para diferentes gustos y ocasiones. La preparación requiere ingredientes fáciles de encontrar y mantiene métodos tradicionales que no exigen experiencia culinaria avanzada.

Enchiladas estilo Aguascalientes: receta tradicional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad regional de enchiladas que identifica a Aguascalientes utiliza ingredientes económicos y técnicas directas. Para prepararlas, se requiere:

Ingredientes

  • 12 tortillas de maíz
  • 5 chiles anchos o guajillos sin semillas ni venas
  • 1 diente de ajo
  • ½ cucharadita de comino
  • 2 papas medianas, cocidas y picadas en cubos pequeños
  • 2 zanahorias cocidas y picadas en cubos pequeños
  • 1 pechuga de pollo deshebrada (opcional)
  • 1 lechuga romana picada finamente
  • 150 gramos de queso fresco desmoronado
  • 1 taza de crema ácida
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto

Preparación

(foto: Gob)
(foto: Gob)

Se inician las enchiladas cociendo los chiles anchos o guajillos para suavizarlos. Una vez listos, se licúan junto con el ajo, el comino, sal y un poco de agua hasta obtener una salsa tersa. Después, se vierte la salsa en un recipiente ancho.

Las tortillas de maíz se pasan una a una por la salsa roja hasta cubrirlas completamente. Luego se fríen por ambos lados en una sartén con aceite caliente. Este proceso ayuda a que las tortillas conserven su textura cuando se les coloca el relleno.

El relleno básico consiste en una mezcla de papa y zanahoria, ambas cocidas y cortadas en cubos pequeños. Se pueden añadir tiras de pollo deshebrado según preferencia. Una vez listas las tortillas, se coloca el relleno en cada una, se doblan y se acomodan en un plato extendido.

La decoración tradicional incluye lechuga picada, queso fresco desmoronado y crema. Se añade una cucharada generosa de crema y una capa de queso encima de cada enchilada. El platillo puede servirse caliente, acompañado de salsa adicional al gusto.

Se estima que con esta receta se obtienen porciones para cuatro personas, aunque es habitual duplicar cantidades para reuniones familiares. La opción de agregar pollo transforma el platillo en una versión más sustanciosa sin perder la esencia regional de Aguascalientes. La sencillez de los pasos y el bajo costo de los ingredientes han permitido que estas enchiladas sean parte constante de la cultura culinaria local.

Temas Relacionados

EnchiladasGastronomía MexicanaAguascalientesmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Las 5 ventajas de elegir tortillas para comer en lugar de pan

Este alimento mexicano tiene beneficios para la salud

Las 5 ventajas de elegir

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

La hija de Alejandro Fernández entonó el himno, tuvo una oportunidad de corregir su error del pasado en una pelea de Canelo

México vs Ecuador: así fue

“Guerra de Suegras”: la comedia que causa sensación entre los usuarios de Disney+ México

La película representa las rivalidades entre suegras, con toques de humor absurdo y un elenco mixto

“Guerra de Suegras”: la comedia

Cómo hacer que las lentejas queden suaves sin olla exprés

Este truco acelera el remojo, mejora la textura y reduce molestias digestivas, ideal para recetas prácticas

Cómo hacer que las lentejas

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La relación entre las actrices vuelve a ser tema de conversación tras la supuesta intervención de abogados y la reaparición de viejas tensiones en el popular reality de TV Azteca

La Granja VIP: Aracely Arámbula
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos con

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Aracely Arámbula

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: comienza el primer Duelo de Nominación

Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

Ellas serían las participantes con los sueldos más altos de La Granja VIP

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más populares

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años

Hijo de Dr. Wagner Jr. va por el título norteamericano en Halloween Havoc con lucha estilo Día de Muertos

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Al medio tiempo el encuentro está empatado

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King