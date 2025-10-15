México

Detenido por homicidio de abogado David Cohen asegura que él no disparó el arma: este habría sido su rol

La Fiscalía de la CDMX aseguró dos personas participaron en el ataque

Por Luis Contreras

El joven detenido (FGJ-CDMX)
El joven detenido (FGJ-CDMX)

El joven de 18 años que fue detenido luego del ataque contra el abogado David Cohen Sacal, Héctor “N” fue detenido momentos después del ataque que derivó en la muerte del hombre. Tras su arresto en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país, el único capturado por lo sucedido aseguró que él no accionó el arma de fuego.

A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió parte de las declaraciones del joven arrestado. Héctor “N” aseguró que él no disparó en conta de David Cohen.

Iba a “campanear”, asegura

El detenido dijo que su cómplice fue el encargado de detonar el arma, según compartió a través de sus redes sociales Carlos Jiménez el 15 de octubre, quien detalló que el ahora detenido trató de huir luego de escuchar la detonación y ver a los escoltas aproximarse.

El posible atacante, identificado como Héctor "N", fue detenido. (Redes sociales)

Sin embargo, al momento de corrió sintió un golpe en el brazo. Cabe recordar que fue un agente de la Policía de Investigación (PDI) el que interceptó al ahora capturado.

Asimismo, Héctor “N” señaló que él no tenía el rol de disparar, sino que iba a “campanear”. Es decir, el ahora capturado habría tenido el rol de vigilar los movimientos del abogado David Cohen.

Lo anterior fue dado a conocer luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció en una rueda de prensa del 14 de octubre que fueron por los menos dos personas las que participaron en el crimen.

Sin embargo, tras su arresto Héctor “N” dijo a los policías que tenía 17 años de edad. Posteriormente, la Fiscalía de la CDMX confirmó que el arrestado tiene 18 años.

El ataque contra David Cohen en Cuidad Judicial

Fue llevado a un hospital
Fue llevado a un hospital tras el ataque (cmch)

Por la tarde del 13 de octubre un hombre que transitaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón en Ciudad Judicial de la colonia Doctores.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que un sujeto sacó de entre sus ropas un arma de fuego y la accionó en contra del abogado, lo que provocó la reacción de un agente.

“Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio”, es parte del informe de la captura de Héctor “N”.

