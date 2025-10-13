Disparan contra abogado en Ciudad Judicial de la colonia Doctores, atacante sería menor y queda herido

El hombre de aproximadamente 40 años recibió los primero auxilios (X/@Gposiadeoficial)

Agentes de seguridad de la Ciudad de México acudieron a Ciudad Judicial de la colonia Doctores, en el alcaldía Cuauhtémoc, luego de reportes de un ataque armado contra un hombre. La víctima es un sujeto de profesión abogado de aproximadamente 40 años de edad y el agresor, menor de edad, fue herido.

Los hechos sucedieron el 13 de octubre y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que la persona atacada caminaba por la zona cuando un individuo disparó contra él.

“Una persona que labora como abogado caminaba en el lugar cuando un hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le realizó una detonación, huyendo del sitio", es parte de lo compartido por la policía capitalina.

La zona fue acordonada (Especial)

El informe de las autoridades indica que un elemento de la Policía de Investigación se dio cuenta de lo ocurrido, por lo que repelió el ataque y ello resultó en que el agresor quedara herido y fuera llevado a un hospital para ser atendido.

Aseguran una motocicleta y un arma de fuego

Tras el ataque contra el abogado comenzaron los análisis de las cámaras de vigilancia del sito para identificar datos para el caso. La agresión fue realizada en la avenida Niños Héroes, calle Doctor Claudio Bernard.

De igual manera, fue asegurada una motocicleta y el arma que habría sudo usada por el atacante, identificado como un joven de 17 años. Lo sucedido fue informado al Ministerio Público.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes del ataque contra el abogado, quien recibió los primeros auxilios, por parte de elementos de Protección Civil, en las escaleras de un inmueble José María Morelos y Pavón.

Información compartida por el reportero Aarón Tagle para el medio Milenio indica que el hombre atacado lleva por nombre David C.

Tres muertos en la alcaldía Tláhuac

Tres muertos y con lesionados en Tláhuac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el mismo 13 de octubre la SSC informó sobre la muerte de tres personas en Tláhuac, además de otras cinco que resultaron lesionadas, como consecuencia de una riña tras una festividad religiosa en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

El infirme de la SSC indica que al interior de un inmueble ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo hubo una discusión entre varias personas, lo cual derivó en agresiones físicas y una de las personas involucradas sacó un arma de fuego y la accionó en el sitio. Paramédicos confirmaron que tres cuerpos no tenían signos vitales.