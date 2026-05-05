Esta es la cantidad de dinero que Paulina Rubio y Colate deberán pagar en menos de 48 horas para evitar cárcel (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La jueza Marlene Fernández de la Corte Familiar de Miami ordena a Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera cubrir en menos de cuarenta y ocho horas una deuda de honorarios a la guardiana de su hijo, Andrea Nicolás.

La instrucción se da este lunes 4 de mayo de 2026 en una audiencia sobre custodia total, según informa Ricardo Manjarresz para Ventaneando.

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Si incumplen, ambos enfrentarían un proceso de desacato judicial que puede derivar en arresto si se demuestra que tienen capacidad económica para saldar el adeudo.

Cada padre debe más de 14 mil dólares; Paulina Rubio ya abonó una parte

Durante la sesión en Miami, la jueza Fernández detalla que la suma pendiente para cada uno asciende a 14 mil 500 dólares. De acuerdo con Manjarresz, Paulina Rubio ya pagó 3 mil dólares la semana pasada, por lo que su saldo actual ronda los 9 mil 500 dólares. En contraste, Colate no ha realizado ningún pago. Ambos deben liquidar el total en las próximas 48 horas.

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Cada padre debe más de 14 mil dólares; Paulina Rubio ya abonó una parte (Captura: Facebook)

La jueza advierte que si la deuda permanece, se iniciará un proceso por desacato. En Florida, la sanción aplica si el tribunal concluye que el incumplimiento es voluntario. La consecuencia inmediata puede ser una orden de arresto hasta que cubran el monto, además del embargo de salario o bienes personales.

Audiencia marcada por retraso y tensión entre los padres

La audiencia arranca con retraso luego de que Paulina Rubio llega media hora tarde, a pesar de que la cita era a las nueve y media de la mañana.

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Según el reporte de Ventaneando, la cantante asiste visiblemente enferma, con síntomas de gripa. En la sala de la corte se percibe incomodidad tanto física como emocional por parte de Rubio, mientras que Colate asiste acompañado de amigos españoles.

El primer punto abordado es el pago a la guardiana, la abogada Amber Glasper, responsable de vigilar el interés superior del menor. La jueza reitera que la deuda por honorarios debe saldarse de inmediato.

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La abogada de Colate toma la palabra y argumenta que Andrea Nicolás debería mudarse a Madrid, España, con su padre. Señala que el adolescente “no la pasa bien en Miami y no se lleva bien con la mamá”. Se retoma el tema del celular, ya que Paulina le retira el teléfono a su hijo, lo que limita la comunicación con Colate.

La audiencia arranca con retraso luego de que Paulina Rubio llega media hora tarde, a pesar de que la cita era a las nueve y media de la mañana (Captura: Facebook)

El menor manifiesta su deseo de vivir con su padre en España

Durante la audiencia, se informa que Andrea Nicolás, de 15 años, ya ha manifestado ante la corte su preferencia por mudarse a Madrid. Argumenta que la convivencia con su madre es estresante y la relación está deteriorada.

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La guardiana Amber Glasper propone que el adolescente permanezca un periodo en un internado, como opción neutral. El objetivo es disminuir el conflicto entre sus padres y permitir que el menor tenga un espacio lejos de la disputa.

Consecuencias legales por no cumplir la orden de pago

En Florida, ignorar una orden de pago dictada por un juez se tipifica como desacato. Si Paulina Rubio o Colate incumplen, la corte puede ordenar su arresto mediante un “writ of bodily attachment”. Si el juez determina que el deudor tenía la capacidad de pagar y no lo hizo, puede mantenerlo bajo custodia hasta que liquide el monto.

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La ley local también permite embargar salarios, cuentas bancarias y bienes materiales. Las licencias de conducir pueden ser suspendidas, y el fallo judicial afecta el historial crediticio durante siete años. La deuda puede incrementarse por intereses y cobranza adicional.

Si alguno de los padres no puede pagar, lo recomendable es solicitar una modificación de la orden o proponer un plan de pagos antes de que venza el plazo.

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Colate acusa deuda de manutención y tensiones aumentan

Filtran detalles de la presunta agresión física de Paulina Rubio a su hijo; qué dice abogado de Colate y el de ella (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En el marco del juicio, Colate sostiene que Paulina Rubio no ha cubierto la manutención infantil correspondiente. La cifra que presenta ante la corte asciende a 35 mil dólares. La cantante niega el atraso y asegura que realiza pagos parciales.

La audiencia no resuelve la custodia definitiva, pero la jueza advierte que la falta de acuerdos económicos y los enfrentamientos entre ambos padres afectan el bienestar del menor.

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