Así fue el ataque contra el exabogado de Billy Álvarez, David Cohen, en Ciudad Judicial

Al sitio acudieron agentes de seguridad (X/@Gposiadeoficial)

Un joven atacó a un hombre de 45 años de edad en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, si bien la agresión fue repelida por un elemento de la Policía de Investigación (PDI), el abogado que fue víctima de la agresión tuvo que ser llevado a un hospital, posteriormente las autoridades informaron que derivado del ataque el hombre, quien fuera representante legal de Billy Álvarez, está “muy grave”.

Los hechos sucedieron el 13 de octubre en la colonia Doctores, en Ciudad Judicial. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron un hombre lesionado y la detención del sospechoso, supuestamente un menor de edad.

Posteriormente las autoridades informaron que el sujeto detenido tiene 18 años de edad.

Así fue el ataque contra el abogado en Ciudad Judicial

Un hombre caminaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

El posible atacante, identificado como Héctor "N", fue detenido. (Redes sociales)

Entre las personas que transitaban por la zona había un joven, quien fue identificado como Héctor “N”, que escondía entre sus ropas un arma de fuego.

“Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio", detalló la SSC.

Manchas de sangre cubrieron las escaleras que dan a la entrada del inmueble. Por su parte, una grabación realizada desde lo alto de un edificio muestra al hombre con una mancha de sangre. “Es un abogado, trae traje”, comenta una persona que atestiguó los hechos.

Otro video muestra al abogado cuando es atendido y elementos de Protección Civil acordonan la zona.

El joven detenido (FGJ-CDMX)

En un primer momento el sujeto capturado dijo tener 17 años, lo que fue desmentido por la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX).

Quién es David Cohen

Reportes periodísticos indican que el abogado agredido trabajó para Guillermo Álvarez “Billy”, este último expresidente del equipo de fútbol de la Liga MX Cruz Azul.

El hombre atacado fue identificado como David Cohen. En el sitio web Cohen Medina Chávez Abogados aparece el currículum del sujeto referido, quien cuenta con un posgrado en Derecho procesal civil.

Fue llevado a un hospital tras el ataque (cmch)

Además, fue el encargado de representar ala actor Sebastián Rulli en 2011, además del exjugador que salió positivo en las pruebas antidopaje, Salvador Carmona en 2009.

También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana del 2000 al 2008, además de conferencista.