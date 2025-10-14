México

Así fue el ataque contra el exabogado de Billy Álvarez, David Cohen, en Ciudad Judicial

También representó a otras figuras públicas como Sebastián Rulli y al jugador Salvador Carmona

Por Luis Contreras

Guardar
Al sitio acudieron agentes de
Al sitio acudieron agentes de seguridad (X/@Gposiadeoficial)

Un joven atacó a un hombre de 45 años de edad en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, si bien la agresión fue repelida por un elemento de la Policía de Investigación (PDI), el abogado que fue víctima de la agresión tuvo que ser llevado a un hospital, posteriormente las autoridades informaron que derivado del ataque el hombre, quien fuera representante legal de Billy Álvarez, está “muy grave”.

Los hechos sucedieron el 13 de octubre en la colonia Doctores, en Ciudad Judicial. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron un hombre lesionado y la detención del sospechoso, supuestamente un menor de edad.

Posteriormente las autoridades informaron que el sujeto detenido tiene 18 años de edad.

Así fue el ataque contra el abogado en Ciudad Judicial

Un hombre caminaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

El posible atacante, identificado como Héctor "N", fue detenido. (Redes sociales)

Entre las personas que transitaban por la zona había un joven, quien fue identificado como Héctor “N”, que escondía entre sus ropas un arma de fuego.

“Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio", detalló la SSC.

Manchas de sangre cubrieron las escaleras que dan a la entrada del inmueble. Por su parte, una grabación realizada desde lo alto de un edificio muestra al hombre con una mancha de sangre. “Es un abogado, trae traje”, comenta una persona que atestiguó los hechos.

Otro video muestra al abogado cuando es atendido y elementos de Protección Civil acordonan la zona.

El joven detenido (FGJ-CDMX)
El joven detenido (FGJ-CDMX)

En un primer momento el sujeto capturado dijo tener 17 años, lo que fue desmentido por la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX).

Quién es David Cohen

Reportes periodísticos indican que el abogado agredido trabajó para Guillermo Álvarez “Billy”, este último expresidente del equipo de fútbol de la Liga MX Cruz Azul.

El hombre atacado fue identificado como David Cohen. En el sitio web Cohen Medina Chávez Abogados aparece el currículum del sujeto referido, quien cuenta con un posgrado en Derecho procesal civil.

Fue llevado a un hospital
Fue llevado a un hospital tras el ataque (cmch)

Además, fue el encargado de representar ala actor Sebastián Rulli en 2011, además del exjugador que salió positivo en las pruebas antidopaje, Salvador Carmona en 2009.

También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana del 2000 al 2008, además de conferencista.

Temas Relacionados

CDMXDavid CohenCiudad JudicialAbogadoSebastián RulliSalvador Carmonamexico-noticias

Más Noticias

“El Callejón de los Milagros” regresará a los cines de México para festejar su 30 aniversario

La cinta dirigida por Jorge Fons será nuevamente llevada a las salas mexicanas en versión remasterizada en 4K

“El Callejón de los Milagros”

PRI se opone a “tarifazo” en el Estado de México: “Morena traicionó a las familias mexiquenses”

Diputados del tricolor exigen someter la decisión a “consulta popular”

PRI se opone a “tarifazo”

Manola Díez asegura en La Granja VIP que Robbie Williams le coqueteó en Otro Rollo: “Me le hice bonita”

Durante una charla en el reality, la actriz recordó el inesperado momento en el que el famoso cantante británico la invitó al set y le dedicó palabras románticas frente a todos

Manola Díez asegura en La

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Fernando Delgadillo pospone concierto en Naucalli y esta será la nueva fecha

En el evento musical en el Estado de México, el cantante de trova promocionaría sus dos más recientes álbumes musicales ‘Noche de Luciérnagas’

Fernando Delgadillo pospone concierto en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 14 millones

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

ENTRETENIMIENTO

Piden donaciones para que familia

Piden donaciones para que familia de Fede Dorcaz pueda llevar el cuerpo del modelo a Argentina

“El Callejón de los Milagros” regresará a los cines de México para festejar su 30 aniversario

Manola Díez asegura en La Granja VIP que Robbie Williams le coqueteó en Otro Rollo: “Me le hice bonita”

Fernando Delgadillo pospone concierto en Naucalli y esta será la nueva fecha

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple México

DEPORTES

Omar Bravo pierde papel de

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”