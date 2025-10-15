Claudia Sheinbaum visita cabecera municipal en Veracruz: supervisa trabajos sin Rocío Nahle

Claudia Sheinbaum visita El Higo, Veracruz. (Foto: X/Claudia Sheinbaum)

A casi una semana de las lluvias que tuvieron lugar en 28 estados del país y que dejaron severas afectaciones en 5 entidades del país, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa visitando distintos municipios este 15 de octubre de 2025, entre ellos El Higo, Veracruz, donde informó sobre el avance de los censos y apoyos para la ciudadanía.

En la publicación realizada por Sheinbaum destaca la ausencia de la gobernadora Rocío Nahle, ya que la mandataria llegó con personal de la Defensa Nacional, Marina y el Director General del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

La mandataria fue bien recibida por la población y con megáfono en mano adelantó que los apoyos previstos son en materia de infraestructura, el agua potable, drenaje y “todo lo necesario para que no solo puedan regresar a la situación en la que vivían, sino mejor, todavía”.

Información en desarrollo...