México

Claudia Sheinbaum visita cabecera municipal en Veracruz: supervisa trabajos sin Rocío Nahle

La mandataria continúa su gira en los cinco estados más afectados por las lluvias de la semana pasada

Por Jaqueline Viedma

Claudia Sheinbaum visita El Higo,
Claudia Sheinbaum visita El Higo, Veracruz. (Foto: X/Claudia Sheinbaum)

A casi una semana de las lluvias que tuvieron lugar en 28 estados del país y que dejaron severas afectaciones en 5 entidades del país, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa visitando distintos municipios este 15 de octubre de 2025, entre ellos El Higo, Veracruz, donde informó sobre el avance de los censos y apoyos para la ciudadanía.

En la publicación realizada por Sheinbaum destaca la ausencia de la gobernadora Rocío Nahle, ya que la mandataria llegó con personal de la Defensa Nacional, Marina y el Director General del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

La mandataria fue bien recibida por la población y con megáfono en mano adelantó que los apoyos previstos son en materia de infraestructura, el agua potable, drenaje y “todo lo necesario para que no solo puedan regresar a la situación en la que vivían, sino mejor, todavía”.

Información en desarrollo...

