Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

El enfrentamiento se registró en el municipio de Escuinapa

Por Ale Huitron

El enfrentamiento ocurrió en el municipio de Escuinapa. (Cuartoscuro)

Un ataque armado en contra de elementos de la Guardia Nacional se registró la tarde de este martes en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, el cual dejó como saldo un agente muerto y tres agresores abatidos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el enfrentamiento ocurrió sobre el camino que conduce hacia el poblado El Camarón, cuando un grupo de civiles armados atacaron a los agentes cuando realizaban labores de patrullaje en la zona.

Fuentes de seguridad federal detallaron a Infobae México que como resultado del enfrentamiento uno de los uniformados murió en el sitio, además de que tres agresores fueron abatidos.

Reportes extraoficiales aseguran que un segundo elemento habría resultado herido derivado del intercambio de balas, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica de emergencia.

El medio Noroeste informó que el agente lesionado fue identificado como Antonio “N”, de 25 años de edad, quien presentó una herida en el rostro.

Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

En el sitio se mantiene un despliegue operativo por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno para localizar a los responsables del ataque.

Este ataque se suma al ocurrido el pasado martes 10 de octubre en la colonia Bachigualato de Culiacán, Sinaloa, en el que un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) murió y dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez, en el que los tripulantes de una camioneta fueron atacados con disparos de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que en el hecho un policía estatal falleció, sin embargo, dos agentes de la Guardia Nacional resultaron lesionados como víctimas ajenas cuando se transportaban en un vehículo particular.

Desaparece buscadora en Mazatlán

Este martes también se reportó la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, buscadora del colectivo Corazones Unidos Por Una Misma Causa A.C., quien fue vista por última vez en el municipio de Mazatlán.

A través de redes sociales, los integrantes del colectivo compartieron la ficha de búsqueda de la mujer, quien fue privada de la libertad en la colonia Salvador Allende.

“Exigimos la presentación con vida María de los Ángeles Valenzuela. Hoy, en Mazatlán, se llevaron a nuestra compañera rastreadora, una mujer valiente que dedica su vida a buscar a los desaparecidos, y hoy ella misma ha sido desaparecida”, escribió el colectivo.

Foto: Facebook / Corazones Unidos Por Una Misma Causa A.C.

De acuerdo con reportes, la mujer se unió al colectivo de búsqueda luego de la desaparición de su padre en el año 2024, así como la de su primo, ocurrida el 12 de febrero de 2025.

Ante el hecho, el colectivo exigió a las autoridades que se realice su búsqueda de manera inmediata y pidieron terminar con la violencia contra las personas que se dedican al rastreo de desaparecidos, ya que en los últimos meses han ocurrido al menos tres hechos similares.

“Exigimos a las autoridades su búsqueda inmediata y su regreso con vida. No es posible que quienes buscamos la verdad y justicia sigamos siendo perseguidas y silenciadas”, pidieron.

