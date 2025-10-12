México

Tras rumores de ruptura al salir de La casa de los famosos México, Abelito habla de su relación con Aranza

La inesperada distancia entre Aranza Salazar y Abelito después del reality ha generado todo tipo de teorías

Por Armando Guadarrama

La ausencia de Aranza Salazar
La ausencia de Aranza Salazar en los eventos públicos de Abelito tras 'La Casa de los Famosos México' desata rumores sobre su relación (TikTok)

La reciente ausencia de Aranza Salazar en los eventos públicos de Abelito tras su salida de La Casa de los Famosos México ha alimentado una ola de especulaciones sobre el estado de su relación sentimental.

Diversos medios y figuras del espectáculo han difundido versiones encontradas, mientras el propio influencer y su entorno han intentado aclarar la situación.

Según información difundida en el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, la joven habría optado por distanciarse del finalista del reality, argumentando que la exposición mediática resultó demasiado abrumadora.

Medios y figuras del espectáculo
Medios y figuras del espectáculo difunden versiones encontradas sobre la supuesta ruptura entre Abelito y Aranza Salazar (TikTok)

Los conductores del programa relataron: “Abelito abandonado porque su novia lo dejó en la Ciudad de México. Abelito que tanto quería salir para ver a su novia, le dio las gracias, no sé qué actividades tenga o qué esté haciendo, pero lo que nos cuentan y dicen de primera mano es que se sintió abrumada, no podía estar en paz y le dijo ‘bye, bye’”.

Las imágenes captadas por los reporteros de Kadri Paparazzi tras la final del concurso mostraron a Abelito compartiendo una comida en un salón privado del hotel donde se hospedaba, acompañado únicamente por sus padres y su equipo de trabajo.

La ausencia de Aranza Salazar en ese encuentro fue notoria, lo que llevó a los conductores a señalar en el video: “En esta comida, tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’, vimos a un Abelito acompañado de su familia y su equipo de trabajo, los cuales siempre estuvieron apoyándolo en el reality show, pero quien brilló por su ausencia fue su pareja Aranza Salazar”.

El periodista Javier Ceriani aportó una perspectiva adicional al afirmar que los padres de Abelito no aprueban la relación debido al pasado de Aranza Salazar. Según Ceriani, la joven habría dejado de asistir a las galas del programa por la tensa relación con sus suegros.

Reportes señalan que Aranza Salazar
Reportes señalan que Aranza Salazar se distanció de Abelito por la presión mediática tras el reality show (TikTok)

El periodista argentino explicó: “Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él (…) después como que la corrieron, la hicieron a un lado”.

Ceriani añadió que existen rumores sobre el pasado de Aranza Salazar, sugiriendo que habría trabajado en un establecimiento nocturno en Saltillo antes de iniciar su relación con Abelito:

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio y básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio”.

No obstante, la propia Aranza Salazar ha declarado que ambos se conocieron hace tres años en la universidad, donde comenzó su relación, según declaraciones recogidas por los medios.

Abelito niega la ruptura y
Abelito niega la ruptura y defiende la solidez de su relación con Aranza Salazar tras el reality (Foto: Televisa)

Frente a estos rumores, Abelito ha negado cualquier ruptura y ha defendido la solidez de su vínculo con Aranza Salazar. En una entrevista con la reportera Cristina Escobar de Imagen Televisión, el exintegrante del Cuarto Noche afirmó que su relación sigue firme y que ambos están en proceso de adaptarse a la nueva etapa que implica la fama tras el reality show de Televisa.

“Estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos firmes. Por cuestiones de trabajo obviamente mantenemos este rollo de que tenemos cosas personales que se están moviendo ahorita”, expresó el influencer.

Además, destacó el apoyo que recibe de su pareja: “Ella me ayuda en el tema personal, de estar con las cosas nuevas a las que estamos adaptándonos. Y yo con el trabajo que no hemos descansado, estamos activos, ahorita estamos en eso y siempre complementando”.

Rumores sugieren que Aranza Salazar
Rumores sugieren que Aranza Salazar trabajó en un establecimiento nocturno antes de su relación con Abelito (Recorte)

Abelito también desmintió que sus padres estén enojados por su relación amorosa y resaltó la actitud de Aranza Salazar: “La verdad se ha mostrado muy bien, se ha estado adaptando y aguantando vara también. Estamos firmes, a gusto. Hasta ahora hemos estado haciendo un buen equipo”, señaló en la misma entrevista.

