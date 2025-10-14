México

Ricardo Casares podría recibir fuerte castigo tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

El presentador de Venga la Alegría cometió un error en vivo que se volvió viral en redes sociales, principalmente en TikTok

Por Jazmín González

En medio de la semana de estreno de La Granja VIP, Ricardo Casares cometió un error en plena transmisión de Venga la Alegría, el cual se volvió viral en redes sociales, principalmente en TikTok.

Tan solo unas horas después del primer programa del reality, Flor Rubio y Casares abordaron el tema durante la sección ‘La Zona de Espectáculos’ del matutino, pero por error se mencionó a La Casa de los Famosos México.

Todo ocurrió en una felicitación que el conductor le hacía a la periodista, quien debutó como crítica del reality show: “Vamos a darle un abrazo porque qué manera de debutar ayer en La Casa de los Famosos”, expresó.

El conductor hizo alusión al tema al abordar la trampa que Eleazar Gómez hizo en La Granja VIP. Crédito: Instagram: Ricardo Casares

Ricardo Casares podría ser castigado tras error en Venga la Alegría

Además de que el momento acaparó la atención de los internautas, Mich Rubalcava, ex colaborador de TV Azteca, confesó que la televisora estaría analizando posibles castigos para el presentador tras confundir el reality.

“La Casa de los Famosos ha sido un rotundo éxito y ahorita hemos visto que La Granja va con buen power, seguramente le va a ir muy bien, pero por tres temporadas La Casa de los Famosos México ha sido el tema de los temas”, dijo el periodista en su canal de YouTube.

Posteriormente, abordó el tema ocurrido en Venga la Alegría y detalló que, de acuerdo con algunos contactos que tiene en la televisora del Ajusco, ya se está considerando la sanción para Ricardo Casares.

Dicen que Adrián Ortega (director de contenidos de TV Azteca) está muy enojado. Están viendo si se va sin goce de sueldo el día de ayer. No le gustó para nada este ‘errorcito’, que no lo tomaron como que fue un error y ya”, reveló.

'La tía Sandra' dio a
'La tía Sandra' dio a conocer el error de Ricardo Casares en X (Captura de pantalla)

Ricardo Casares reacciona a su error en Venga la Alegría al mencionar La Casa de los Famosos

A través de sus historias de Instagram, el presentador mencionó la noche del 12 de octubre que dejaría de ser “el baboso del día” al descubrir la trampa que Eleazar Gómez hizo durante la prueba para conocer al capataz.

Alguien hizo trampa en La Granja VIP, gracias, voy a dejar de ser el baboso del día. Quien sea, gracias”, mencionó entre risas.

Hasta ahora, es el único espacio en donde se ha abordado el tema, pues tras lo ocurrido en el matutino no se mencionó nada más, aunque sí se escucharon algunas risas que dejaron al descubierto el error.

